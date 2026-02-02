Unión recibe a Gimnasia de Mendoza en busca de su primera victoria

Unión recibirá este lunes a Gimnasia de Mendoza desde las 22 en el estadio 15 de Abril, por una nueva fecha del Torneo Apertura. El encuentro contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, mientras que el VAR estará a cargo de Gastón Monsón Brizuela. La transmisión será de TNT Sports Premium.

El “Tatengue” afronta el compromiso con la necesidad de conseguir su primera victoria en el campeonato. Hasta ahora solo cosechó un empate sin goles ante Platense en el debut y luego una derrota 2-1 frente a Lanús.

En ese encuentro sufrió la expulsión de Valentín Fascendini sobre el cierre del primer tiempo, una baja sensible para esta noche. Su lugar sería ocupado por Juan Pablo Ludueña, mientras que Marcelo Estigarribia aparece como alternativa para renovar el ataque.

Más allá de algunos pasajes interesantes, al equipo de Leonardo Madelón le ha faltado regularidad y eficacia para cerrar los partidos a su favor. Las desconcentraciones defensivas y la falta de contundencia en los metros finales le impidieron sumar de a tres, por lo que el duelo en Santa Fe asoma como una oportunidad clave para empezar a acomodarse en la tabla y ganar confianza ante su gente.

Gimnasia de Mendoza, en tanto, tampoco atraviesa un presente ideal. Viene de caer por la mínima ante San Lorenzo como local, en un partido que significó el regreso de su estadio a la máxima categoría después de 41 años. A este resultado se suma un triunfo 1-0 frente a Central Córdoba.

Con necesidades compartidas y mucho en juego, Unión intentará imponer condiciones en el 15 de Abril, mientras que Gimnasia apostará a su solidez y a la velocidad para sorprender de contra.

Posibles formaciones

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Agustín Colazo y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Gimnasia: César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Imanol González, Franco Saavedra; Julián Ceballos, Ulises Sánchez, Nicolás Linares, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez y Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.