Australian Open: Alcaraz derrotó a Djokovic y se convirtió en el más joven en ganar los cuatro Grand Slam

Carlos Alcaraz escribió una página dorada en la historia del tenis. Con apenas 22 años, el español se consagró campeón del Abierto de Australia tras vencer en la final a Novak Djokovic y se convirtió en el jugador más joven en conquistar los cuatro torneos de Grand Slam: Roland Garros, Wimbledon, US Open y ahora Melbourne.

El triunfo llegó este domingo 1 de febrero en el Rod Laver Arena, tras un duelo de alto nivel que se definió en cuatro sets: 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5. Con este título, Alcaraz alcanzó su séptima corona de Grand Slam y le quitó a Djokovic la posibilidad de llegar a los 25, además de provocarle su primera derrota en una final del Australian Open, tras diez consagraciones previas.

Desde el segundo parcial, el partido cambió completamente. Luego de un primer set arrollador del serbio, Alcaraz se repuso con autoridad y se llevó los siguientes tres sets con inteligencia táctica, consistencia física y una notable precisión en los momentos decisivos. La definición se produjo en el 12° game del cuarto set, cuando logró un quiebre clave y cerró el partido con su servicio, consolidando un triunfo histórico.

El encuentro superó las tres horas de duración y mantuvo en vilo a los fanáticos del tenis en todo el mundo. Con este resultado, Alcaraz completó el Grand Slam de carrera y lo hizo más joven que cualquier otro jugador en la historia del tenis masculino.

Tras el partido, Djokovic, de 38 años, felicitó con hidalguía a su rival: “Increíble torneo y dos semanas espectaculares. Felicito a tu familia y tu equipo”. Alcaraz, por su parte, retribuyó el respeto: “No dudo de que Novak merece ser ovacionado. Todo lo que realizaste es admirable. En lo particular, he disfrutado verte jugar y compartir contigo el locker y la cancha, es una verdadera inspiración”.

Djokovic se llevó el primer set con autoridad, por 6-2, pero Alcaraz reaccionó con contundencia desde el segundo, que cerró también por 6-2. Luego tomó ventaja con un sólido 6-3 en el tercero, y en el cuarto parcial sostuvo el ritmo hasta forzar un quiebre clave en el 11° game, que lo dejó 6-5 arriba. En el siguiente juego, selló la victoria sin ceder su saque.

En cuanto a números, el español mostró una leve superioridad en varios rubros. Terminó el partido con nueve aces contra cuatro de Djokovic, y ambos cometieron dos dobles faltas. El porcentaje de primeros servicios fue muy parejo: 70 por ciento para Alcaraz y 72 para el serbio. Sin embargo, la diferencia estuvo en la efectividad: el campeón ganó el 77 por ciento de los puntos con su primer saque y el 57 con el segundo, mientras que su rival obtuvo un 67 y un 52 por ciento, respectivamente.

En break points, Alcaraz aprovechó cinco de las dieciséis oportunidades que generó, mientras que Djokovic concretó dos de seis. En el total de puntos, el español sumó 118 contra 106 del serbio, una diferencia que acompañó el cambio de tendencia desde el segundo set y se sostuvo hasta el cierre del cuarto parcial.