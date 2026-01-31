Floja actuación de Los Pumas 7s en Singapur: tres derrotas y último lugar en el grupo

Los Pumas 7s cerraron una fase de grupos para el olvido en el Seven de Singapur y terminaron en el último lugar tras caer ante Australia, Nueva Zelanda y Francia.

En el debut frente a Australia, el equipo conducido por Santiago Gómez sufrió un inicio muy adverso: en apenas seis minutos ya perdía 19-0 por los tries de Aden Ekanayake, Jayden Blake y Dietrich Roache, quien además sumó dos conversiones. Sobre el cierre del primer tiempo, el conjunto argentino descontó mediante un try de Marcos Moneta y la conversión de Joaquín Pellandini. En el arranque del complemento volvió a acercarse con un ensayo de Santiago Mare y otra conversión de Pellandini, pero los australianos sostuvieron la diferencia mínima y se quedaron con el triunfo.

En el segundo encuentro, ante Nueva Zelanda, Argentina mostró una mejor versión en el comienzo y llegó a ponerse 10-0 arriba. Sin embargo, tras la reacción de los All Blacks, el partido se volvió parejo. Los Pumas arribaron a los minutos finales con ventaja de 20-19, aunque un try de Kele Lasaqa en la última acción, sumado a la conversión posterior, le dio a los oceánicos la victoria por 26-20.

El cierre de la fase de grupos fue ante Francia y tuvo un desarrollo similar al duelo previo. El seleccionado argentino completó un buen primer tiempo, pero no logró sostener el ritmo en la segunda mitad. No alcanzaron los tres tries de Santino Zangara, ya que en el último minuto Ali Dabo apoyó para los franceses y Stephen Parez acertó la conversión que selló el 19-15 definitivo.

Pese a los resultados, Los Pumas 7s volverán a presentarse este domingo cuando enfrenten a España a la 1:44 (hora argentina) en las semifinales por el quinto puesto.

El Seven de Singapur corresponde a la tercera etapa de la Serie Mundial 2025/26. En el arranque del circuito, el equipo argentino fue octavo en Dubai, mientras que en Ciudad del Cabo logró el segundo lugar.

