Fentanilo contaminado: la Justicia confirmó 111 fallecidos

La Justicia Federal remitió al Cuerpo Médico Forense el listado completo de personas fallecidas tras la inoculación de fentanilo contaminado y confirmó que el número de víctimas fatales asciende a 111. La medida se adoptó luego de un proceso de revisión de casos realizado durante la Feria Judicial.

En ese período se analizaron 159 historias clínicas vinculadas al lote adulterado del opioide: 111 correspondieron a pacientes que murieron y 48 a personas que lograron sobrevivir. Ahora, el Cuerpo Médico Forense deberá estudiar las muestras incorporadas al expediente y determinar si los decesos están directamente relacionados con la sustancia cuestionada.

De ratificarse estos datos, podría agravarse la situación procesal de los 14 imputados y detenidos en la causa, entre ellos Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. Según consta en la investigación, está acusado como coautor del delito de adulteración de sustancias medicinales, en un contexto considerado peligroso para la salud pública.

De acuerdo con la imputación, García Furfaro y otros integrantes de ambas firmas habrían intervenido en decisiones vinculadas a la fabricación, distribución y comercialización del lote 31202 del opioide, cuya orden de producción fue emitida el 16 de diciembre de 2024 y estaba destinado al sistema sanitario.

En el expediente se sostiene que la contaminación se produjo en el marco de un proceso de fabricación con múltiples irregularidades, algunas de ellas calificadas como críticas, y que habrían existido alertas previas que no fueron atendidas.

Mientras avanza la causa judicial, familiares de las víctimas continúan reclamando justicia y que se establezcan responsabilidades por lo que consideran la peor crisis sanitaria del país asociada a la administración de un opioide adulterado. En más de seis meses de investigación, se realizaron al menos tres marchas en las ciudades de La Plata y Rosario para mantener visible el reclamo y recordar a las personas fallecidas.

