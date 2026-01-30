Unión pagó cara una expulsión y perdió con Lanús por la segunda fecha

Unión perdió 2 a 1 frente a Lanús en condición de visitante, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, y sigue sin poder sumar de a tres en el arranque del campeonato. El conjunto rojiblanco jugó con un jugador menos desde el cierre del primer tiempo y la superioridad numérica le permitió al Granate marcar la diferencia en un partido parejo.

El trámite fue equilibrado durante la primera etapa, hasta que Valentín Fascendini fue expulsado tras la intervención del VAR, al considerar el árbitro que cometió infracción como último recurso. Apenas tres minutos más tarde, Ramiro Carrera abrió el marcador para el local, que se fue al descanso con ventaja.

Ya en el complemento, Marcelino Moreno amplió la diferencia para Lanús con un gol a los 11 minutos. Sin embargo, Unión reaccionó con los cambios impulsados por Leonardo Madelón y Cristian Tarragona descontó a los 20, generando suspenso hasta el final del partido.

A pesar del esfuerzo en inferioridad numérica, el equipo santafesino no logró empatar. Incluso tuvo una última oportunidad con un remate de Juan Pablo Ludueña, que se fue desviado. El resultado final selló la primera derrota del torneo para el Tate, que suma solo un punto en dos fechas.

Ahora, Unión deberá preparar el próximo compromiso: será el lunes 2 de febrero, desde las 22, ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el estadio 15 de Abril, con el objetivo de lograr su primer triunfo en el certamen.