Incendios en la Patagonia: Nación anunció fondos para bomberos y analiza declarar la Emergencia Ígnea

Ante la creciente gravedad de los incendios forestales en la Patagonia, el Gobierno nacional resolvió un importante refuerzo económico al sistema de bomberos voluntarios y analiza avanzar con la declaración de la Emergencia Ígnea. La medida se enmarca en un contexto de alta tensión política y operativa, donde los gobernadores del sur del país vienen reclamando acciones urgentes para enfrentar la situación.

A través de la Resolución 91/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, oficializó la asignación de más de $100.810 millones a 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de todo el país. Cada entidad recibirá $94,9 millones para la adquisición de equipamiento, materiales, indumentaria y mantenimiento general, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa frente a emergencias.

Además, las federaciones provinciales (entes de segundo grado) percibirán un total de $7.754 millones, distribuidos según la cantidad de entidades afiliadas. Estos recursos están destinados a funcionamiento, representación y obligaciones legales. Un monto igual se asignará a programas de capacitación para bomberos y directivos, conforme a lo establecido en la Ley Nacional N° 25.054.

El anuncio se produce en medio de la presión de los gobernadores patagónicos, que esta semana solicitaron formalmente al Congreso la declaración de una Emergencia Ígnea nacional. Entre ellos se encuentran Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz), todos mandatarios de distritos fuertemente afectados por los incendios.

Desde el Gobierno reconocen que la decisión de asignar fondos no fue impulsada directamente por ese pedido, aunque sí admiten que busca mitigar las críticas a la gestión del problema. “Las balas en esos temas entraron”, reconocieron fuentes oficiales, en referencia a las demandas por la falta de respuestas ante la emergencia ambiental.

En paralelo, se analiza la posibilidad de que el Ejecutivo avance con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar la Emergencia Ígnea sin necesidad de pasar por el Congreso. Por ahora, no hubo pronunciamientos oficiales de los gobernadores respecto de si consideran satisfactoria esta medida.

En el caso particular de Chubut, la provincia más golpeada por los focos activos en los últimos días, se confirmó una transferencia por $4.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

La resolución también contempla asignaciones para organismos de segundo y tercer grado del sistema bomberil:

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) recibirá $2.584 millones para cubrir fiscalización, adquisición de equipos, movilidad, formación de instructores y subsidios extraordinarios.

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina tendrá dos partidas: una de $7.754 millones para el funcionamiento de la Academia Nacional de Capacitación, y otra de $2.584 millones para gastos de funcionamiento institucional.

El Ministerio de Seguridad estableció además que se priorizarán las transferencias a las asociaciones que hayan presentado su documentación en tiempo y forma, y que, ante situaciones de emergencia federal, tendrán prioridad las provincias con menor cantidad de entidades.

En los fundamentos de la resolución se menciona que el financiamiento responde a “los desastres de gran magnitud acaecidos en diferentes provincias durante el último año y previstos para el presente”, y a la necesidad de que las entidades de bomberos cuenten con recursos adecuados para intervenir en emergencias de escala provincial o interjurisdiccional.