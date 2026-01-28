Champions League: Con un gol agónico del arquero rival, Real Madrid quedó afuera del Top 8

La última fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League tuvo una definición cargada de tensión y resultados determinantes, que terminaron por establecer los equipos clasificados directamente a los octavos de final y aquellos que deberán disputar los playoffs para seguir en carrera en el máximo torneo de clubes de Europa.

Uno de los partidos más impactantes de la jornada se vivió en Lisboa, donde Benfica venció 4-2 a Real Madrid con un gol agónico de su arquero Anatoliy Trubin en el minuto 97. El tanto, convertido cuando el equipo español jugaba con dos hombres menos por las expulsiones de Raúl Asencio y Rodrygo, le permitió al conjunto portugués meterse de manera dramática en los playoffs, luego de haber comenzado la fecha fuera de los puestos de clasificación. El resultado también afectó al Real Madrid, que cayó fuera del top 8 y deberá disputar el repechaje.

Otro de los encuentros destacados fue el triunfo de Arsenal, que cerró la fase como único líder con puntaje ideal tras imponerse 3-2 ante Kairat Almaty. Bayern Múnich y Liverpool también cumplieron con su parte al ganar sus respectivos compromisos, mientras que Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting y Manchester City aseguraron su lugar entre los ocho mejores con victorias en la última jornada.

Con el cierre de la octava fecha, quedaron definidos los ocho equipos que avanzaron directamente a los octavos de final de la Champions League: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting y Manchester City.

En tanto, los 16 equipos que deberán disputar los playoffs para buscar un lugar en los octavos son: Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo Glimt y Benfica.

De acuerdo al formato del certamen, los equipos ubicados entre el 9° y el 24° puesto jugarán una serie a doble partido en los playoffs. Aquellos que finalizaron entre el 9° y el 16° lugar serán cabezas de serie y definirán la llave como locales, mientras que los ubicados del 17° al 24° comenzarán la serie en condición de local. Los cruces estarán determinados por la posición final en la tabla, emparejando al 9° o 10° con el 23° o 24°, y así sucesivamente.

El sorteo que definirá los cruces de los playoffs de la Champions League se realizará este viernes 30 de enero, mientras que la competencia se reanudará posteriormente con los partidos de ida y vuelta que definirán los últimos clasificados a los octavos de final.