Incendios en Chubut: la lluvia no alcanza y sigue la alerta máxima en la cordillera

La crisis ambiental que afecta a la cordillera de Chubut no da tregua. Aunque las lluvias de las últimas horas ofrecieron un alivio momentáneo, los incendios forestales continúan fuera de control y la región se mantiene bajo alerta máxima. Las autoridades confirmaron que ya hay más de 40 mil hectáreas afectadas, mientras brigadistas de todo el país trabajan a contrarreloj para contener las llamas.

Las precipitaciones, registradas durante la madrugada del miércoles en zonas críticas como el Parque Nacional Los Alerces, fueron débiles y aisladas, y no lograron apagar los principales focos. Especialistas advierten que, debido a la sequía acumulada más severa de las últimas décadas, se necesitan lluvias más intensas y prolongadas para revertir la situación.

El fuego avanza especialmente en las zonas cercanas a Cholila y Trevelin, donde los vientos superaron los 50 km/h y obligaron a declarar el estado de catástrofe y emergencia ígnea. En algunos sectores, las llamas superaron los 50 metros de altura, y en Villa Lago Rivadavia se llevaron a cabo evacuaciones preventivas.

La Federación Chubutense de Bomberos advirtió que el personal está al límite del agotamiento, tras más de 20 días de trabajo ininterrumpido. Para reforzar el operativo, llegaron brigadistas de San Luis, Tucumán, Salta y otras provincias, así como bomberos voluntarios de diversos cuarteles de Chubut.

En paralelo, crece la presión política: el gobernador Ignacio Torres y sus pares de la Patagonia reclamaron al Gobierno nacional que incluya en las sesiones extraordinarias el tratamiento urgente de la Ley de Emergencia Ígnea, para habilitar fondos específicos y herramientas excepcionales. Según los mandatarios, la magnitud del desastre ya afecta a unas 230.000 hectáreas en toda la región.

Mientras tanto, avanza también una investigación judicial por posibles negligencias en el manejo inicial del fuego. El fiscal federal Santiago Roldán encabeza una causa que podría derivar en responsabilidades penales por parte de funcionarios públicos.

Con nuevos focos activos, miles de hectáreas arrasadas, y un clima aún desfavorable, la situación en Chubut sigue siendo una de las emergencias ambientales más graves del país en los últimos años.