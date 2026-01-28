Alertan por la falta de controles tras el cierre del área de Metrología Legal del INTI

Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) manifestaron su rechazo al cierre de la Dirección de Metrología Legal y del Organismo de Certificación, una medida dispuesta por el Gobierno nacional que, según advirtieron, pone en riesgo la rigurosidad de los controles sobre productos y servicios de uso cotidiano.

El cierre del área fue dispuesto mediante la Resolución 213, publicada en el Boletín Oficial en el último día hábil de 2025, y establece que la medida entrará en vigencia el próximo 31 de enero. A partir de entonces, el Estado nacional dejará de contar con un organismo público encargado de garantizar la precisión y confiabilidad de instrumentos fundamentales para la vida cotidiana y las transacciones comerciales.

Desde el sector advirtieron que la eliminación de Metrología Legal implica que los usuarios ya no podrán recurrir a un ente estatal para verificar multas, productos o servicios, ya que el control de instrumentos como surtidores de combustible, balanzas comerciales y portuarias, radares de control de velocidad y alcoholímetros quedará exclusivamente en manos de prestadores privados.

Además, recordaron que el INTI también tenía a su cargo la verificación de medidores de agua potable y energía eléctrica, termómetros clínicos y taxímetros, tareas que resultan clave para garantizar derechos básicos de los consumidores y la seguridad de la población.

Los trabajadores señalaron que la potestad del INTI para custodiar los patrones nacionales de medida fue otorgada hace más de 20 años por decreto del Poder Ejecutivo, en reconocimiento al alto nivel técnico y científico de su personal y a su condición de organismo público de referencia internacional, con un rol de tercero imparcial en las transacciones comerciales entre privados.

La resolución del Gobierno nacional dispone ahora la transferencia total del control de los instrumentos de medición a laboratorios y organismos de certificación privados acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA). Según advirtieron desde el instituto, muchos de estos prestadores ya realizaban tareas similares, pero el INTI era el organismo más elegido por empresas y usuarios por su trayectoria, confiabilidad y costos.

En ese sentido, los trabajadores rechazaron los argumentos oficiales vinculados a supuestas demoras o a la necesidad de desburocratizar y eliminar trabas al comercio, al señalar que el alto nivel de demanda y facturación del organismo demuestra la satisfacción de quienes utilizan sus servicios.

Finalmente, alertaron sobre el impacto económico de la medida en los gobiernos locales. Como ejemplo, indicaron que la verificación de un alcoholímetro en el INTI tenía un costo de $140.000, mientras que a partir del cierre del área ese mismo control costará alrededor de $1.200.000 en un laboratorio privado. “Esto podría llevar a que muchos municipios dejen de realizar controles por no poder afrontarlos, con el consiguiente riesgo para la seguridad vial y la seguridad civil”, advirtieron.