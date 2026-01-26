Colapinto sumó kilómetros, fue tercero y dejó un balance positivo en los test de F1

El piloto argentino Franco Colapinto completó una jornada alentadora en los ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 que se disputan en el circuito de Barcelona, donde finalizó en la tercera posición tras una extensa tanda de pruebas con el nuevo Alpine A526.

A lo largo del día, el pilarense mostró una evolución constante en sus registros y logró adaptarse progresivamente al monoplaza diseñado bajo el reglamento técnico 2026. En total, Colapinto completó 60 vueltas al trazado de Montmeló, sumando kilómetros clave para el desarrollo del auto y el trabajo de puesta a punto del equipo.

En la sesión matutina marcó un mejor tiempo de 1:21.348, ubicándose tercero entre los nueve autos que salieron a pista, mientras que por la tarde consiguió mejorar su registro hasta 1:20.189, manteniendo la misma posición en la clasificación del día. Si bien los ensayos no tienen carácter competitivo, los tiempos reflejaron una mejora sostenida y una jornada productiva para Alpine.

Tras finalizar la actividad, el piloto argentino se mostró conforme con el trabajo realizado y destacó su satisfacción por afrontar su primer inicio de temporada con un auto completamente nuevo y bajo un reglamento técnico renovado. Además, subrayó las diferencias que presentan los monoplazas respecto a temporadas anteriores y valoró el esfuerzo del personal de la escudería francesa en la fábrica de Enstone, en Inglaterra.

El desarrollo de la jornada incluyó un contratiempo menor cuando el Alpine A526 quedó detenido momentáneamente en pista, lo que obligó a neutralizar la sesión con bandera roja. Sin embargo, el inconveniente no pasó a mayores: Colapinto logró regresar a boxes por sus propios medios y, tras una revisión del equipo, continuó con el programa sin alterar el plan de trabajo.

Desde Alpine explicaron que se trató de una situación habitual en jornadas de pruebas, especialmente en instancias iniciales de desarrollo donde el foco está puesto en la fiabilidad y la recolección de datos.

Los ensayos en Barcelona forman parte de una serie de pruebas cerradas, sin transmisión oficial ni registros homologados, que se extenderán hasta el 30 de enero. Cada escudería puede elegir tres de los cinco días disponibles para poner en pista sus nuevos autos antes del inicio formal del calendario.

En ese marco, Colapinto cerró el día con un balance positivo, dejó atrás el incidente técnico y confirmó un arranque prometedor dentro del proyecto de Alpine.