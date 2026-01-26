El Gobierno impulsará el tratamiento de la Ley Penal Juvenil en extraordinarias

El Gobierno nacional confirmó que la Ley Penal Juvenil será incluida en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que comenzarán el próximo 2 de febrero. La decisión se conoce en un contexto de creciente debate social sobre la responsabilidad penal de los menores de edad, una discusión que en nuestra ciudad tuvo una fuerte expresión pública tras el asesinato del adolescente Jeremías Monzón. Dicho crimen generó un persistente pedido de justicia por parte de sus familiares y allegados, que a su vez tuvo resonancia pública en la masiva movilización realizada días atrás en reclamo de cambios en el régimen vigente.

La confirmación del tratamiento de la iniciativa legislativa fue realizada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien informó que el tema fue definido durante una reunión en Casa Rosada con funcionarios del Ejecutivo y referentes del oficialismo.

A través de su cuenta personal en la red social X, Adorni detalló que del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La Ley Penal Juvenil también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias”, expresó el jefe de Gabinete en su publicación.

En los últimos días, Bullrich —actual jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza— volvió a manifestar su respaldo a una reforma del régimen penal juvenil y del Código Penal. En ese sentido, sostuvo que ambas iniciativas apuntan a terminar con situaciones en las que menores responsables de delitos graves recuperan la libertad. “El que elija delinquir, pagará las consecuencias”, afirmó, y reclamó poner fin a lo que definió como beneficios vinculados a la edad de los imputados.

Desde su paso por el Ministerio de Seguridad, Bullrich mantiene una postura de endurecimiento de las políticas penales y promueve una estrategia de “tolerancia cero” frente al delito, sin distinción etaria. En ese marco, impulsa una reforma integral del Código Penal que, según sostiene, busque priorizar la protección de las víctimas por sobre los derechos de los delincuentes, en contraposición a lo que denomina la “doctrina zaffaronista”, en referencia al ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni.

La Ley Penal Juvenil, junto con la reforma del Código Penal, integra el paquete de proyectos que el oficialismo intentará debatir y aprobar durante el período de sesiones extraordinarias, además del Proyecto de Modernización Laboral que también forma parte de la agenda legislativa del Gobierno nacional.

