Crisis en la industria textil: dos importantes marcas en conflicto por despidos y pagos salariales en cuotas

La industria textil volvió a quedar en el centro del conflicto laboral tras una fuerte protesta de trabajadores de las marcas Cocot y Dufour, que se manifestaron frente a la planta ubicada en Parque Chas, en la ciudad de Buenos Aires. El reclamo expuso una serie de medidas que, según denunciaron los empleados, profundizan un proceso de precarización laboral en un contexto de caída del consumo y ajuste industrial.

Los operarios señalaron que en los últimos dos meses se concretaron 140 despidos en la fábrica y que la empresa comenzó a pagar sueldos, aguinaldos y vacaciones en cuotas, argumentando falta de fondos. Sin embargo, aclararon que la planta continúa operando las 24 horas, lo que para ellos desmiente cualquier crisis económica real. “El patrón dice que no hay plata, pero nosotros seguimos trabajando. Las cuentas no esperan y en marzo tenemos que afrontar gastos de escolaridad”, expresaron durante la movilización.

Durante la protesta se vivieron momentos de tensión por la presencia policial, que fue desplegada para evitar cortes de calle. En ese marco, los trabajadores denunciaron una maniobra empresarial para reemplazar producción nacional por insumos importados desde China, lo cual, advirtieron, agrava la pérdida de empleo y debilita la cadena productiva local.

Actualmente, los salarios rondan los $700.000 por jornadas de nueve horas, aunque muchos empleados aseguran no estar cobrando en tiempo y forma. Según relataron en la puerta de la fábrica, la firma está impulsando retiros voluntarios para continuar reduciendo su dotación, hoy estimada en unos 500 operarios, mientras persisten deudas por bonos y remuneraciones de fin de año.

Este conflicto puntual se inscribe en un panorama más amplio: según un informe de la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria (CIAI), entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 el sector textil, de indumentaria y afines perdió el 13% de sus empleos y el 8% de sus empresas, con un total de 16.000 puestos de trabajo destruidos y 466 cierres. En términos absolutos, el segmento más afectado fue el de la confección, con más de 4.600 empleos perdidos y 200 empresas cerradas.