Flossie, la gata más vieja del mundo, llegó a los 30 años

Flossie, una gata doméstica del Reino Unido, volvió a ser noticia este 29 de diciembre al cumplir 30 años de vida, un hito que la consolida como la gata viva más longeva del mundo, según certificó el Libro Guinness de los Récords.

La felina, de color carey, nació el 29 de diciembre de 1995 cerca del Hospital St. Helens, en Merseyside, Inglaterra, y pasó por varios hogares a lo largo de su vida, hasta que en 2022 fue acogida por la organización Cats Protection, que gestionó su adopción definitiva con Victoria Green, su actual dueña.

En noviembre de 2022, Guinness certificó su edad exacta —26 años y 316 días—, luego de una verificación veterinaria respaldada por documentación aportada por la ONG. Desde entonces, Flossie fue incorporada al listado de los animales domésticos más longevos de la historia, alcanzando una edad equivalente a unos 120 años humanos.

Hoy, con 30 años recién cumplidos, se mantiene en buen estado de salud, aunque es sorda y tiene visión limitada. Su rutina diaria transcurre con normalidad: come, duerme y juega, según detallaron medios locales que la visitaron recientemente.

Con este nuevo aniversario, Flossie no solo mantiene el récord como la gata viva más anciana del planeta, sino que también se ubica entre las siete gatas más longevas de las que se tiene registro formal en la historia de Guinness World Records.