Mbappé sufrió un esguince de rodilla y estará al menos tres semanas sin jugar

El delantero francés Kylian Mbappé será baja por al menos tres semanas debido a un esguince en su rodilla izquierda, según confirmó este miércoles 31 de diciembre el Real Madrid, a través de un parte médico oficial.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda", informó el club en un comunicado. Además, se aclaró que el estado del futbolista queda pendiente de evolución, lo que genera incertidumbre sobre su regreso.

De acuerdo a una fuente cercana al jugador citada por la agencia AFP, las molestias se concentran en el ligamento externo de la rodilla. La lesión llega en un momento clave de la temporada para el conjunto blanco, que deberá afrontar varios compromisos sin su máximo artillero.

Mbappé se perderá varios partidos de LaLiga, pero su ausencia más sensible será en la Supercopa de España, que se disputará entre el 7 y el 11 de enero en Arabia Saudita. Además, está en duda su participación en el cruce por Champions League del próximo 20 de enero, cuando el Real Madrid enfrente a su exequipo, el Mónaco.

Desde su llegada al club, el atacante francés se consolidó como la principal figura ofensiva del equipo. El 20 de diciembre, igualó el récord de Cristiano Ronaldo (2013) al anotar 59 goles en un año natural con el Real Madrid.

Con su baja, el técnico vasco Xabi Alonso deberá reconfigurar el ataque del equipo, posiblemente apoyándose en los brasileños Rodrygo y Vinicius Jr., que tuvieron un inicio de temporada irregular.

Mbappé se suma a una lista extensa de lesionados en el conjunto madrileño, que incluye a Daniel Carvajal, Éder Militão, Trent Alexander-Arnold y Federico Valverde. A ellos se agrega la ausencia del marroquí Brahim Díaz, convocado por su selección para disputar la Copa Africana de Naciones.