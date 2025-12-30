Los bancos frenan a Caputo y advierten que aún no pueden aceptar dólares sin justificar

Los bancos salieron a responderle al ministro de Economía, Luis Caputo, y aclararon que todavía no están en condiciones de aceptar dólares atesorados informalmente, al menos hasta que se emita la reglamentación correspondiente.

Desde el sector financiero señalaron que aún falta una norma clave del Banco Central y una definición completa por parte de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF), lo que impide por el momento operar bajo el régimen que propone el Gobierno.

A pesar de que Caputo había asegurado que el Banco Nación recibiría depósitos sin mayores exigencias y presionó públicamente a las entidades con frases como “no rompan las pelotas”, finalmente este martes el Nación tuvo que reconocer que la reglamentación aún no está lista. No obstante, la entidad oficial informó que comenzó a atender consultas de los interesados en adherirse al nuevo esquema.

En paralelo, tributaristas advirtieron que las entidades deben seguir reportando operaciones sospechosas (ROS) y que no se elimina el deber de informar por parte de los bancos. Si una persona quiere depositar, por ejemplo, 100.000 dólares sin respaldo documental, la entidad debe activar un proceso de justificación de fondos. Si no lo logra, puede haber un reporte a la UIF o incluso el cierre de la cuenta.

Además, la falta de adhesión de muchas provincias al régimen de intercambio de información fiscal complica aún más el panorama. Hasta ahora, solo 17 jurisdicciones firmaron acuerdos con el Gobierno nacional. Entre ellas están Mendoza, CABA, Salta, Tucumán, Jujuy y San Luis, entre otras. Pero Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Formosa todavía no adhirieron, lo que podría exponer a los contribuyentes a reclamos impositivos locales, incluso si se acogen al blanqueo a nivel nacional.

Especialistas sostienen que si las provincias no adhieren al régimen, podrían reclamar el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los fondos exteriorizados. En algunos casos, incluso, hay retenciones sobre cuentas en dólares, como sucede actualmente en Tucumán. También podrían aplicarse percepciones u otras herramientas de fiscalización.

“Sin el acompañamiento de las provincias, el incentivo a formalizar ahorros pierde fuerza y previsibilidad”, explicó Noelia Girardi, gerente del estudio Lisicki, Litvin & Asociados. Por su parte, Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, advirtió que los fiscos locales podrían hacer cruzamientos entre depósitos y declaraciones en Ingresos Brutos, en función de los movimientos bancarios.

Finalmente, algunos expertos recordaron que durante el último blanqueo muchas provincias optaron por no perseguir el dinero exteriorizado, pero en este contexto de ajuste fiscal la situación podría cambiar. De hecho, el exdirector de ARCA, Juan Pazo, había advertido que las provincias que no adhieran podrían perder acceso a información clave sobre consumos y facturación.

Por ahora, la medida que busca movilizar los dólares “del colchón” está frenada por las demoras reglamentarias y envuelta en una creciente tensión entre Nación, bancos y provincias, lo que compromete su eficacia como herramienta para dinamizar la economía.