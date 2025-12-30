Martes 30 de diciembre de 2025

Los 50 clubes más valiosos del mundo: amplio dominio de la NFL y pocos equipos de fútbol

Dallas Cowboys, conjunto de fútbol americano, lidera la clasificación por noveno año consecutivo. Solo cuatro clubes de fútbol aparecen entre los 50 primeros, mientras que 30 franquicias de la NFL figuran en el ranking.

Dallas Cowboys sigue siendo el equipo más valioso del mundo, según Forbes.

La revista Forbes publicó su listado anual con los equipos deportivos más valiosos del mundo y confirmó, una vez más, el dominio absoluto de la NFL, la liga de fútbol americano de los Estados Unidos. En la cima de la tabla se mantiene desde 2016 el histórico equipo de Dallas Cowboys, ahora con una valoración récord de 13.000 millones de dólares, lo que representa un aumento del 29% respecto al año anterior.

El podio lo completan los Golden State Warriors de la NBA, con 11.000 millones, y los Los Angeles Rams, también de la NFL, valorados en 10.500 millones de dólares. El top 5 lo cierran los New York Giants (10.100 millones) y los Los Angeles Lakers (10.000 millones), consolidando el dominio de las ligas estadounidenses.

Fútbol: menos presencia y menor valor

A pesar de su popularidad global, el fútbol europeo perdió terreno en la lista de este año. Solo cuatro clubes lograron mantenerse entre los 50 más valiosos: Real Madrid, Manchester United, Barcelona y Liverpool. En contraste, potencias como Manchester City, Bayern Múnich y Paris Saint-Germain quedaron fuera del ranking, tras haber figurado en la edición 2024.

El Real Madrid ocupa el puesto 20 con una valoración de 6.750 millones de dólares, mientras que el Manchester United aparece en el puesto 24, empatado con los Tampa Bay Buccaneers de la NFL, con 6.600 millones. El Barcelona cae al puesto 42 (5.650 millones) y el Liverpool, que estaba 27° en 2024, baja al puesto 48, con una valoración de 5.400 millones de dólares.

La supremacía de la NFL

Entre los 50 equipos más valiosos, 30 pertenecen a la NFL, un dato que confirma el poder económico de la liga. A ellos se suman 12 franquicias de la NBA, 2 de la MLB, 2 de la Fórmula 1, y apenas 4 clubes de fútbol. También figuran Ferrari y Mercedes, los dos únicos equipos de Fórmula 1 presentes en el listado.

El New York Yankees, con 8.200 millones de dólares, es el equipo de béisbol más valioso del mundo, y se ubica en el puesto 10. En automovilismo, Ferrari alcanza los 6.500 millones (puesto 26) y Mercedes figura en el puesto 34 con 6.000 millones de dólares.

Los equipos deportivos más valiosos en 2025

  1. Dallas Cowboys (NFL): 13 mil millones de dólares
  2. Golden State Warriors (NBA): 11 mil millones
  3. Los Ángeles Rems (NFL): 10.5 mil millones
  4. New York Giants (NFL): 10.1 mil millones
  5. Los Ángeles Lakers (NBA): 10 mil millones
  6. New York Knicks (NBA): 9.75 mil millones
  7. New England Patriots (NFL): 9 mil millones
  8. San Francisco 49ers (NFL): 8.6 mil millones
  9. Philadelphia Eagles (NFL): 8.3 mil millones
  10. Chicago Bears (NFL): 8.2 mill millones
  11. New York Yankees (MLB): 8.2 mil millones
  12. New York Jets (NFL): 8.1 mil millones
  13. Las Vegas Raiders (NFL): 7.7 mil millones
  14. Washington Commanders (NFL): 7.6 mil millones
  15. Los Ángeles Clippers (NBA): 7.5 mil millones
  16. Miami Dolphins (NFL): 7.5 mil millones
  17. Houston Texans (NFL): 7.4 mil millones
  18. Denver Broncos (NFL): 6.8 mil millones
  19. Los Ángeles Dodgers (MLB): 6.8 mil millones 
  20. Real Madrid (La liga): 6.75 mil millones 
  21. Boston Celtics (NBA): 6.7 mil millones 
  22. Seattle Seahawks (NFL): 6.7 mil millones 
  23. Green Bay Packers (NFL): 6.65 mil millones
  24. Manchester United (Premier League): 6.6 mil millones
  25. Tampa Bay Buccaneers (NFL): 6.6 mil millones
  26. Ferrari (Fórmula 1): 6.5 mil millones 
  27. Pittsburgh Steelers (NFL): 6.5 mil millones 
  28. Cleveland Browns (NFL): 6.4 mil millones 
  29. Atlanta Falcons (NFL): 6.35 mil millones 
  30. Tennessee Titans (NFL): 6.3 mil millones 
  31. Minnesota Vikings (NFL): 6.25 mil millones 
  32. Kansas City Chiefs (NFL): 6.2 mil millones
  33. Baltimore Ravens (NFL): 6.1 mil millones 
  34. Chicago Bulls (NBA): 6 mil millones 
  35. Los Angeles Chargers (NFL): 6 mil millones 
  36. Mercedes (Fórmula 1): 6 mil millones 
  37. Buffalo Bills (NFL): 5.95 mil millones 
  38. Houston Rockets (NBA): 5.9 mil millones 
  39. Indianapolis Colts (NFL): 5.9 mil millones 
  40. Carolina Panthers (NFL): 5.7 mil millones 
  41. Miami Heat (NBA): 5.7 mil millones 
  42. Barcelona (La Liga): 5.65 mil millones 
  43. Jacksonville Jaguars (NFL): 5.6 mil millones 
  44. Brooklyn Nets (NBA): 5.6 mil millones 
  45. Arizona Cardinals (NFL): 5.5 mil millones 
  46. Philadelphia 76ers (NBA): 5.45 mil millones 
  47. Phoenix Suns (NBA): 5.42 mil millones 
  48. Detroit Lions (NFL): 5.4 mil millones 
  49. Liverpool (Premier League): 5.4 mil millones 
  50. Toronto Raptors (NBA): 5.4 mil millones 
