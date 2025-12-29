Cromañón, 21 años: la memoria de una tragedia que marcó a una generación

Este 30 de diciembre se cumplen 21 años de la Tragedia de Cromañón, considerada la mayor catástrofe no natural de la historia argentina. Ocurrió en el boliche República Cromañón, ubicado en Bartolomé Mitre al 3060, durante un recital de la banda de rock Callejeros, y dejó un saldo de 194 muertos y más de 1.400 heridos.

Aquella noche, una bengala encendida desde el público alcanzó una media sombra del techo que estaba recubierta con materiales altamente inflamables como espuma de poliuretano y guata. El fuego provocó una rápida liberación de gases tóxicos como cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono.

El humo mató más que las llamas. La falta de salidas de emergencia, puertas cerradas con candado, matafuegos inservibles y la sobreventa de entradas agravaron la situación. El local estaba habilitado para poco más de 1.000 personas, pero había más de 3.500. En minutos, el horror se desató.

La negligencia y la corrupción estructural fueron evidentes. Las responsabilidades alcanzaron a los organizadores, autoridades municipales, bomberos y policías. Omar Chabán, quien gerenciaba el local, fue condenado, al igual que otros funcionarios y responsables del evento. Sin embargo, hoy solo Eduardo Vázquez permanece detenido, aunque por otro delito: fue condenado por el femicidio de su esposa, Wanda Taddei.

También se cobró la vida de quienes sobrevivieron físicamente, pero no emocionalmente: 17 jóvenes se suicidaron años después, ante la falta de apoyo psicológico y el abandono estatal.