Riquelme ratificó a Claudio Úbeda como DT de Boca para la temporada 2026

Juan Román Riquelme ya tomó la primera decisión fuerte del 2026 para Boca Juniors. El presidente y emblema del club confirmó que Claudio Úbeda continuará como director técnico del primer equipo, justo en el año del regreso del Xeneize a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

A pesar de las dudas tras la eliminación en semifinales del Torneo Clausura ante Racing, y de que en las últimas semanas sonaron candidatos como Eduardo Domínguez (campeón con Estudiantes) y Antonio Mohamed, finalmente el "Sifón" seguirá en su cargo y retomará el trabajo el 2 de enero, cuando inicie la pretemporada en Ezeiza.

La decisión no implica una renovación sino una ratificación: Úbeda ya tiene contrato vigente hasta junio de 2026, y desde el entorno de Riquelme nunca se descartó su continuidad, aunque sí se evaluaron alternativas.

El ciclo Úbeda y la confianza de Riquelme

Úbeda llegó a Boca como ayudante de Miguel Ángel Russo, durante el tercer ciclo del DT en el club, en plena preparación para el Mundial de Clubes en EE.UU. Tras el fallecimiento del histórico entrenador, fue Úbeda quien asumió la conducción técnica, respaldado por el Consejo de Fútbol.

Ahora, Riquelme reafirma esa apuesta, convencido de que el proyecto necesita continuidad, especialmente con el desafío de volver a competir en la Libertadores luego de dos años de ausencia.

Qué viene para Boca en 2026

Con el regreso a la Copa Libertadores, la presión será máxima. Boca no gana el torneo continental desde 2007 y Riquelme quiere que el club vuelva a ser protagonista. La pretemporada será clave y Úbeda tendrá a disposición una base sólida de jugadores, pero también se esperan incorporaciones jerárquicas para reforzar al plantel.