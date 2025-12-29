Lando Norris es el nuevo campeón, pero los jefes de la F1 siguen eligiendo a Verstappen como el mejor piloto

La temporada 2025 de la Fórmula 1 marcó el final de una era. Max Verstappen, tricampeón del mundo con Red Bull, fue destronado por Lando Norris, que se consagró campeón del mundo por primera vez al mando de un McLaren que supo ser el auto más competitivo del año. Sin embargo, y más allá del resultado en pista, los jefes de equipo de la máxima categoría volvieron a elegir a Verstappen como el mejor piloto de la temporada.

La tradicional encuesta anual realizada por la propia Fórmula 1 entre los jefes de equipo de cada escudería reflejó un dato contundente: aunque no ganó el título, Verstappen sigue siendo el número uno en los ojos del paddock. Lo había sido en sus años de gloria absoluta y también lo fue ahora, tras una dura pelea que se definió en las últimas fechas ante el imparable avance del McLaren.

Top 10: Verstappen, Norris y la gran sorpresa del año

El campeón mundial Lando Norris quedó en el segundo lugar de la votación, seguido de cerca por su compañero de equipo en McLaren, el australiano Oscar Piastri.

El cuarto puesto fue para George Russell, que firmó una de sus mejores temporadas con Mercedes, mientras que Fernando Alonso se ubicó quinto gracias a su talento intacto y a una campaña eficiente con un Aston Martin lejos de los primeros planos.

El español Carlos Sainz, en su primera temporada con Williams, quedó sexto, delante de Charles Leclerc (Ferrari), que nunca logró meterse en la lucha por el campeonato.

Entre los debutantes, Oliver Bearman (Haas) se destacó lo suficiente como para ocupar el octavo puesto, mientras que el francés Isack Hadjar, que corrió para Racing Bulls, terminó noveno y ya fue confirmado como nuevo compañero de Verstappen para 2026 en Red Bull.

El top ten lo completó Nico Hülkenberg, que en 2025 logró subir al podio por primera vez en su extensa carrera.

Hamilton, gran ausente del ranking

El dato más llamativo de la encuesta fue la ausencia de Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo, en su primer año con Ferrari, no ingresó en el Top 10 de jefes de equipo, después de un campeonato que calificaron como "de pesadilla".

Hamilton, que había dejado Mercedes buscando un nuevo impulso en su carrera, no logró resultados ni adaptación al monoplaza rojo, y cerró una temporada para el olvido.

Quiénes votaron y quiénes no

Emitieron su voto los jefes de equipo de McLaren (Andrea Stella), Mercedes (Toto Wolff), Williams (James Vowles), Racing Bulls (Alan Permane), Aston Martin (cúpula directiva), Haas (Ayao Komatsu), Sauber (Jonathan Wheatley) y Alpine (Steve Nielsen).

No participaron de la encuesta Red Bull ni Ferrari, cuyos resultados podrían haber modificado parte del ranking, aunque no lo suficiente para bajar a Verstappen del primer lugar.