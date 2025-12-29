Rusia denunció intento de ataque ucraniano con 91 drones contra una residencia de Putin

El Gobierno ruso denunció que Ucrania intentó ejecutar un ataque con 91 drones de largo alcance contra la residencia oficial del presidente Vladímir Putin, localizada en la provincia de Nóvgorod. Así lo informó este lunes el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, quien aseguró que todos los drones fueron derribados por los sistemas de defensa aérea rusos.

El intento de ataque ocurrió durante la noche del 28 al 29 de diciembre, según precisó el canciller, quien también indicó que no se registraron víctimas ni daños materiales. La residencia apuntada, conocida como Dólguiye Borody o Valdái, se encuentra ubicada a unos 20 kilómetros de la ciudad de Valdái y forma parte del grupo de residencias presidenciales oficiales.

“Queremos destacar el hecho de que esta acción se llevó a cabo durante intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano. Acciones imprudentes como esta no quedarán sin respuesta”, advirtió Lavrov. También confirmó que los objetivos y el momento de la respuesta militar “ya fueron determinados” por las Fuerzas Armadas rusas.

Rusia revisará su postura negociadora

A pesar del intento de ataque, Lavrov sostuvo que Rusia no abandonará las conversaciones con Washington, aunque adelantó que su postura será revisada en función de lo ocurrido.

“Teniendo en cuenta la transformación definitiva del régimen criminal de Kiev, que ha pasado a aplicar una política de terrorismo de Estado, se revisará la posición negociadora de Rusia”, afirmó.

Trump habló con Putin antes de reunirse con Zelenski

El contexto internacional también sumó un hecho de alto impacto: el expresidente estadounidense Donald Trump se reunió el domingo con el mandatario ucraniano Vladímir Zelenski en Mar-a-Lago, Florida. Dos horas antes del encuentro, Trump mantuvo una llamada telefónica de más de una hora con Putin, que se realizó por iniciativa de la Casa Blanca.

“Avanzamos un 95 % en los puntos necesarios para terminar la guerra”, aseguró el exmandatario republicano, aunque reconoció que el estatus de Donbass sigue sin resolverse.

Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, anunció que habrá una nueva conversación telefónica entre Putin y Trump “muy pronto”, sin ofrecer más detalles.