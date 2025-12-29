Mendoza: ambientalistas presentaron un amparo para frenar la extracción de cobre en el cerro San Jorge

El conflicto por el agua en Mendoza sumó un nuevo capítulo en la Justicia. Tras las multitudinarias marchas en defensa del recurso hídrico que se replicaron en distintos puntos de la provincia, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó un amparo para frenar el proyecto minero “PSJ - Cobre Mendocino” en el cerro San Jorge, Uspallata.

El escrito fue presentado ante la Justicia local junto a la Asociación Civil El Suri y vecinos autoconvocados de San Carlos, Tunuyán, General Alvear y Guaymallén, con el respaldo de referentes académicos como Marcelo Giraud, docente de la Universidad Nacional de Cuyo. En él se solicita que se declare inconstitucional la Ley Provincial 9684, aprobada por la Legislatura el 9 de diciembre, que otorga la Declaración de Impacto Ambiental al emprendimiento minero.

Según expresó el abogado de FARN, Cristian Fernández, la normativa representa “una amenaza ambiental cierta, actual y jurídicamente relevante”, y configura una violación al derecho colectivo a un ambiente sano, garantizado en el artículo 41 de la Constitución Nacional. “La aprobación está viciada, con omisiones informativas, puntos ciegos e inconsistencias que postergan el análisis real de los riesgos”, afirmó.

A esta presentación se sumaron otros dos amparos: uno impulsado por la Comunidad Huarpe Guaytamari de Uspallata y la Fundación Cullunche, y otro por el vecino Alder Corsanigo, acompañado por organizaciones como Xumek, CEProDH y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Este último se centra en los impactos irreversibles que la actividad minera podría causar en la Ciénaga del Yalguaraz, donde el Arroyo El Tigre es clave para el ecosistema húmedo de montaña.

Pese a la vigencia de la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas peligrosas como el cianuro en la minería, el proyecto fue aprobado con el argumento de que los reactivos utilizados no están alcanzados por dicha normativa. Sin embargo, los colectivos ambientalistas insisten en que sustancias como Metil Isobutil Carbinol o Poliacrilamida Aniónica también implican riesgos no debidamente evaluados.

Entre los fundamentos del amparo, FARN adjuntó dictámenes técnicos de organismos como la Fundación de la UNCuyo, el Departamento General de Irrigación y el Instituto IADIZA, que advierten sobre potenciales contaminaciones de acuíferos y daños en los ríos Uspallata, Mendoza y el arroyo El Tigre. En ese marco, se solicitó también una medida cautelar para suspender el avance del proyecto, impulsado por la empresa suiza Zonda Metals GmBH y el Grupo Alberdi de Argentina, hasta tanto se resuelvan las dudas planteadas.

El antecedente judicial más cercano citado en el amparo es el fallo de la Corte Suprema en el “Caso Mamani” (Jujuy, 2017), que declaró nulo un estudio de impacto ambiental por insuficiente y priorizó el principio precautorio ambiental y la participación ciudadana.

Mientras tanto, la resistencia en las calles continúa. Las organizaciones sociales llaman a esta movilización “la gesta libertadora por el agua”, en referencia a la figura de San Martín, y continúan organizando actividades de concientización en distintos departamentos. Para los próximos días están previstas limpiezas de ríos, charlas informativas, festivales y conmemoraciones del aniversario por la recuperación de la ley 7722.