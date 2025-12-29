Grave accidente ferroviario en México: 13 muertos y 98 heridos tras descarrilar el Tren Transístmico

Al menos 13 personas murieron y otras 98 resultaron heridas tras el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el sur de México. El siniestro, ocurrido este fin de semana, afectó al llamado Tren Transístmico, una pieza clave del megaproyecto que busca unir comercialmente los océanos Atlántico y Pacífico.

La información fue confirmada por la Secretaría de Marina (Semar), que también reportó que 36 de los heridos debieron ser hospitalizados. Como parte del operativo de emergencia, el organismo desplegó 360 elementos navales, junto con vehículos, ambulancias terrestres y aéreas, además de un dron táctico para tareas de búsqueda y localización.

El accidente tuvo lugar a la altura de la comunidad zapoteca Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, estado de Oaxaca, sobre la Línea Z. En total, en el tren viajaban 241 personas, además de nueve integrantes de la tripulación, distribuidos en dos locomotoras y cuatro vagones. Según el reporte oficial, el descarrilamiento se originó en la máquina principal, aunque aún se investigan las causas exactas de la tragedia.

La Línea Z forma parte del Corredor Interoceánico y conecta Veracruz con Salina Cruz, en el Pacífico, a lo largo de 212 kilómetros. El megaproyecto en el que se inscribe busca impulsar el comercio internacional entre Asia, Europa y la costa este de Estados Unidos, como alternativa al Canal de Panamá.

El gobierno mexicano destacó en reiteradas ocasiones la importancia estratégica de este corredor, que combina trenes, puertos y polos industriales, en la región más angosta del país. El accidente, sin embargo, vuelve a poner bajo la lupa la seguridad y condiciones operativas del sistema ferroviario en desarrollo.