Estados Unidos asegura que está “muy cerca” de un acuerdo entre Ucrania y Rusia

En un nuevo capítulo de las negociaciones internacionales por el conflicto en Europa del Este, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que las gestiones diplomáticas con su par ucraniano, Volodimir Zelensky, avanzaron de manera “muy significativa” durante el encuentro que ambos mantuvieron en Mar-a-Lago, Florida.

“Nos estamos acercando mucho, tal vez muy cerca” de poner fin al conflicto, expresó Trump, aunque reconoció que aún persisten diferencias clave, principalmente en torno al futuro del Donbás, región oriental que sigue siendo el epicentro de la disputa territorial.

El mandatario norteamericano explicó que hay “uno o dos temas espinosos” con Rusia y Ucrania, pero se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar una solución. “Creo que lo vamos a resolver”, afirmó.

Trump también reveló que mantuvo una conversación “productiva” con Vladimir Putin antes de reunirse con Zelensky. “Encontraremos formas de sortear la oposición de Putin a un alto el fuego”, señaló, y anticipó que el desenlace de las actuales negociaciones podría conocerse “en unas pocas semanas”.

Por su parte, el presidente ucraniano calificó el encuentro como “excelente” y confirmó avances concretos en materia de seguridad. “Las garantías de seguridad entre Estados Unidos y Ucrania están 100% acordadas”, afirmó Zelensky. Ambos mandatarios adelantaron que volverán a reunirse en enero, en Washington, junto a representantes europeos, para continuar las conversaciones y acercarse a una salida definitiva al conflicto.

Uno de los puntos más relevantes del posible acuerdo de paz es que Rusia participaría activamente en la reconstrucción de Ucrania, una vez concretado el alto el fuego. “Rusia también ayudará a la reconstrucción”, sostuvo Trump, quien intenta asegurar compromisos multilaterales para la etapa posterior a la guerra.

En ese mismo sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participó de una comunicación conjunta con Trump, Zelensky y otros líderes europeos. La funcionaria destacó que “hubo buenos progresos” y remarcó que Europa está lista para colaborar con Ucrania y Estados Unidos. También subrayó la necesidad de establecer “compromisos de seguridad sólidos desde el primer día” como condición fundamental para cualquier acuerdo duradero.

A pesar del clima de optimismo, Trump reconoció que las cuestiones territoriales aún no están resueltas, pero insistió en que se trabaja intensamente para superarlas. “Estamos mucho más cerca de un acuerdo entre Ucrania y Rusia sobre la región del Donbás”, reiteró el presidente estadounidense.

La próxima ronda de negociaciones, prevista para enero en Washington, será clave para definir el rumbo del conflicto, así como la implementación de garantías de seguridad que respalden la reconstrucción y estabilidad de Ucrania.

Desde Estados Unidos y Europa insisten en la importancia de mantener la unidad y la presión diplomática para consolidar los avances logrados y cerrar uno de los conflictos más prolongados y complejos de los últimos años.