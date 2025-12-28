Tragedia en Brasil: un choque frontal dejó 11 muertos, entre ellos una mujer embarazada y dos niños

Por Santotomealdía



Una colisión devastadora ocurrida este sábado en el noreste de Brasil dejó un saldo de once personas fallecidas, entre las cuales se encuentran una mujer embarazada y dos niños de 2 y 4 años. El trágico episodio tuvo lugar en la ruta federal BR-101, a la altura del kilómetro 953,6, en la ciudad de Mucurí, ubicada en el extremo sur del estado de Bahía.

Según informaron las autoridades y la empresa concesionaria Ecovias Capixaba, diez personas murieron en el acto como consecuencia del impacto, mientras que una undécima víctima perdió la vida horas más tarde en un centro médico, debido a la gravedad de sus heridas.

El siniestro involucró a una camioneta Chevrolet S10 y a un utilitario Fiat Dobló que, por causas que aún se investigan, chocaron de frente y se incendiaron por completo. La Policía Federal de Caminos (PRF) trabaja en el lugar para determinar la mecánica del accidente.

La violencia del impacto fue tal que ambos vehículos quedaron envueltos en llamas, dificultando las tareas de rescate. La intervención de bomberos y fuerzas de seguridad fue intensa, y la ruta permaneció totalmente cortada durante varias horas, mientras se realizaban los trabajos de remoción y peritajes técnicos.

De acuerdo a los primeros informes y versiones difundidas por medios locales, la principal hipótesis apunta a que uno de los conductores habría realizado un sobrepaso indebido, lo que derivó en la colisión frontal.

El incendio posterior dejó los cuerpos en un estado tal que, según trascendió, algunas víctimas deberán ser identificadas mediante exámenes de ADN, dada la severidad del siniestro.

Fuentes de la región confirmaron que varias de las víctimas pertenecían a un mismo grupo familiar, lo que aumenta el dramatismo del hecho. En medio del escenario desolador, se informó que una persona logró sobrevivir, aunque se encuentra internada en estado grave y con pronóstico reservado.