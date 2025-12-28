Colón cerró su octavo refuerzo para 2026: llega el mediocampista Tomás Fernández

Con el objetivo de contar con la mayoría de los refuerzos antes del inicio de la pretemporada, Colón continúa activo en el mercado de pases y este fin de semana cerró la llegada de Tomás Fernández, mediocampista por derecha de 27 años, que se transformará en la octava incorporación del equipo que dirige Ezequiel Medrán.

La negociación fue acordada de palabra entre la dirigencia sabalera y la dirección deportiva que encabeza Diego Colotto, y se espera que el jugador arribe en los próximos días a Santa Fe para sumarse al grupo. Fernández viene de jugar en San Martín de San Juan, equipo con el que logró el ascenso en 2024, aunque descendió nuevamente en la última temporada.

Fernández es un volante que puede desempeñarse como interno por derecha o como volante ofensivo, y se lo describe como un clásico “8”. Con este fichaje, ya son ocho los nombres nuevos que tendrá a disposición el DT para comenzar a delinear el plantel.

Hasta el momento, Colón presentó de manera oficial a:

Matías Budiño (arquero)

Ignacio Antonio (mediocampista ofensivo)

Leandro Allende (lateral izquierdo)

Además, ya trabajan bajo las órdenes de Medrán:

Julián Marcioni (delantero)

Matías Godoy (mediapunta)

También fueron acordadas las incorporaciones de:

Pier Barrios (defensor central)

Leonel González (central/lateral izquierdo), ambos provenientes del Melgar de Perú

Ahora, con la llegada de Tomás Fernández, el “sabalero” alcanza las ocho incorporaciones confirmadas. Sin embargo, la dirigencia no se detiene y apunta a cerrar en breve al delantero Alan Bonansea, quien marcó 11 goles en Patronato durante el 2025.

La pretemporada de Colón comenzará el 2 de enero, y el cuerpo técnico espera tener la mayor parte del plantel disponible desde el inicio para afrontar un 2026 en el que el gran objetivo será consolidar al equipo tras el regreso a Primera.