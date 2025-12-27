Confirmado: Costas extendió su contrato con Racing por tres años

Gustavo Costas renovó su contrato con Racing Club hasta diciembre de 2028, extendiendo su vínculo por tres temporadas más, tras un acuerdo con la dirigencia encabezada por Diego Milito. La noticia se oficializó este sábado, días después de que el equipo perdiera la final del Torneo Apertura ante Estudiantes de La Plata.

A pesar de las eliminaciones en la Copa Argentina y la Copa Libertadores 2025, la comisión directiva apostó a la continuidad del proyecto, convencida del trabajo realizado desde que Costas asumió su tercer ciclo en el club el 18 de diciembre de 2023.

"Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre: poner al equipo en lo más alto. Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza de Racing. Pero jamás nos vamos a conformar", expresó el entrenador, de 62 años, tras firmar la renovación.

Por su parte, Milito celebró el acuerdo y dijo: “Reafirmamos un camino que le ha dado a Racing un crecimiento evidente. Gustavo ha hecho un enorme trabajo y queremos que el proyecto se siga afirmando en los próximos tres años”.

Desde su regreso al club, Costas dirigió 111 partidos, con un saldo de 62 triunfos, 17 empates y 32 derrotas, y conquistó dos títulos internacionales: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

Con este nuevo contrato, el entrenador podría alcanzar cinco años consecutivos al frente de Racing, consolidando un ciclo que ya forma parte de la historia reciente del club.