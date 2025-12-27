Putin advierte que si Ucrania no negocia, Rusia logrará sus objetivos “por la vía militar”

l presidente de Rusia, Vladímir Putin, endureció este sábado su discurso en el marco de la guerra en Ucrania, al afirmar que si el régimen de Kiev no desea alcanzar la paz mediante negociaciones, Moscú “resolverá sus objetivos por la vía militar”.

El mandatario ruso hizo estas declaraciones durante una visita al puesto de mando del grupo conjunto de tropas que combaten en el este y sur del territorio ucraniano. Desde allí, Putin reiteró sus exigencias: para poner fin a las acciones militares, Ucrania debería retirar sus tropas de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, así como de las provincias de Zaporozhie y Jersón.

“No habría habido ninguna acción militar si nos hubieran escuchado entonces”, señaló Putin en referencia al inicio de la invasión.

El presidente ruso también lamentó que, según su visión, “los líderes del régimen de Kiev no tienen prisa por resolver este conflicto por medios pacíficos”. En ese sentido, reafirmó que si Ucrania no cede en sus posiciones, “todas las tareas se resolverán por la vía armada”.

Nuevas ciudades bajo control ruso

Durante la reunión, Putin fue informado de la toma de nuevas localidades por parte de las tropas rusas, entre ellas Guliaipole, en la provincia de Zaporozhie, y Dimítrov, en la República Popular de Donetsk.

El presidente celebró estos avances, asegurando que “la liberación de estas ciudades crea las condiciones para el desarrollo posterior de la ofensiva”. En particular, la toma de Dimítrov fue calificada como “un paso importante hacia la liberación completa de Donetsk”.

Las declaraciones de Putin llegan en un contexto donde se observa un estancamiento diplomático, mientras las hostilidades continúan con intensidad en distintas regiones del frente. Para Rusia, la ocupación y control total de estos territorios es una condición no negociable, algo que Ucrania ha rechazado de plano.

La comunidad internacional sigue con atención la escalada, mientras las perspectivas de una solución pacífica siguen siendo lejanas.