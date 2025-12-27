Cae la imagen de Macron: solo el 25 % de los franceses confía en su liderazgo

La popularidad de Emmanuel Macron cayó al 25 %, su peor nivel desde que asumió la presidencia en 2017, según una encuesta publicada este viernes por el canal LCI. El dato marca un nuevo retroceso de cuatro puntos en relación al mes anterior, en un contexto de creciente descontento social.

El estudio revela además que apenas el 37 % de los ciudadanos tiene previsto seguir el tradicional discurso de Año Nuevo que Macron pronunciará en los próximos días. La cifra refleja una caída en la expectativa ciudadana respecto de esta intervención presidencial, que el año pasado alcanzaba un 40 %.

Aún más drástica fue la medición publicada por Le Figaro en octubre, que ubicaba el índice de aprobación presidencial en tan solo un 11 %, uno de los peores registros históricos para un mandatario francés en ejercicio.

En ese ranking de impopularidad, Macron solo es superado por su antecesor, François Hollande, quien en 2016 llegó a tener un nivel de aprobación del 4 %, en medio de una severa crisis económica y política.

La caída de imagen de Macron se da en un escenario nacional marcado por conflictos sociales, tensiones en la relación con sectores sindicales y críticas al manejo de la economía, además de la persistente presión por la inmigración y la seguridad interna. Todo esto se combina con un desinterés creciente de la ciudadanía hacia su figura y sus mensajes institucionales.