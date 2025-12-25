Alquileres para el verano: Mar del Plata lidera las búsquedas para el 2026

Con el inicio del verano, los alquileres temporarios volvieron a posicionarse como la alternativa preferida por quienes vacacionan dentro del país, y registraron un crecimiento cercano al 50% interanual, según un informe de Mercado Libre Inmuebles. El dato más llamativo es la anticipación de las búsquedas, que se intensificaron entre octubre y noviembre, en un contexto económico que impulsa la planificación anticipada del gasto.

Entre los destinos más buscados, Mar del Plata lidera el ranking nacional, reafirmando su histórica centralidad en la oferta turística de la Costa Atlántica. Le siguen Pinamar, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Villa Gesell y Tigre, lo que refleja una combinación de balnearios clásicos, escapadas urbanas y propuestas cercanas a los grandes centros poblados.

El Top 10 de los destinos más consultados se completa con San Bernardo, Pilar, Mar Azul, Costa Esmeralda y Mar de las Pampas, lugares que se destacan por ofrecer opciones variadas en materia de alojamiento, desde casas familiares hasta cabañas y departamentos.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que Buenos Aires y San Luis se ubicarán entre las regiones más calurosas del país durante la temporada 2026. Este factor también impacta en la elección de destinos, especialmente en la demanda de propiedades con pileta o cercanía a ríos y mar.

Por otro lado, un informe de la fundación Fundar, en base a datos del INDEC y la Secretaría de Turismo, reveló que la actividad turística en Argentina presenta una fuerte concentración territorial. La Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Río Negro explican más del 60% de las pernoctaciones de turistas nacionales y extranjeros.

En esa línea, otras jurisdicciones que integran el grupo de mayor recepción turística son Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz y Santa Fe, con destinos como Puerto Iguazú, San Martín de los Andes, El Calafate y Rosario, además de diversas capitales provinciales.

En contraposición, La Rioja, Formosa y Catamarca se ubican entre las provincias con menor desarrollo turístico, representando menos del 1% de las pernoctaciones totales, lo que evidencia desafíos pendientes en infraestructura y conectividad.