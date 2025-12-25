El Gobierno tiene los votos para aprobar en general el Presupuesto, pero hay dudas en un artículo clave

El oficialismo buscará este viernes sancionar el Presupuesto 2026 en la Cámara de Senadores, en una sesión extraordinaria que comenzará a las 12 del mediodía. Aunque La Libertad Avanza cuenta con los votos necesarios para la aprobación en general, persiste la incertidumbre en torno al artículo 30, que elimina compromisos legales de financiamiento a la educación y la ciencia, y genera resistencia incluso entre sectores aliados.

El proyecto es prioritario para el Gobierno, ya que representa la hoja de ruta para los gastos y recursos del próximo año, y es clave para avanzar en operaciones de financiamiento externo y enviar una señal a los organismos internacionales de crédito.

La discusión se centrará en el controvertido artículo 30, que dispone la derogación del artículo de la Ley de Educación que establece un piso del 6% del PBI para el sector, así como del esquema de financiamiento progresivo de la Ley de Ciencia y Técnica, que preveía alcanzar el 1% del PBI en 2032. También se elimina la asignación del 0,2% de los gastos educativos para las escuelas técnicas.

Aunque La Libertad Avanza tiene garantizado un respaldo amplio —con más de 45 votos para la aprobación en general—, la votación del artículo 30 se encuentra en duda. Según confirmaron fuentes parlamentarias, cuatro senadores de Convicción Federal que acompañan el proyecto rechazan expresamente ese artículo.

Entre quienes manifestaron su desacuerdo se encuentran los radicales Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger, que podrían votar en contra o ausentarse para evitar convalidar el recorte. La estrategia de ausencias podría reducir el número necesario para rechazar el artículo, aunque si se modifica, el Presupuesto deberá volver a Diputados, donde ya se prevé una sesión para los días 29 y 30 de diciembre, o en su defecto, el 5 de enero.

Una de las alternativas que evalúa el oficialismo es votar por capítulos, como ocurrió en la Cámara baja, pero ese formato conlleva el riesgo de perder artículos clave, incluyendo los vinculados al financiamiento de las universidades nacionales y del sistema educativo en su conjunto.

El oficialismo no enfrenta mayores obstáculos para aprobar el resto del Presupuesto, que prevé un crecimiento económico del 5% del PBI, una inflación interanual del 14% (10,1% promedio anual) y un dólar oficial de 1.423 pesos en diciembre de 2026.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso además que las bandas cambiarias se ajusten por inflación. Con la suba del 2,5% en noviembre, el techo previsto de 1.518 pesos pasará a 1.564 pesos en enero, abandonando el esquema de ajuste fijo del 1% mensual.

En cuanto al armado político, La Libertad Avanza —que conduce Patricia Bullrich en el Senado— cuenta con el apoyo de 21 legisladores propios y aliados, incluidos representantes del PRO, radicales, fuerzas provinciales y monobloques como La Neuquinidad, Provincias Unidas y el Frente de la Concordia.

Por parte del peronismo, cuatro senadores de Convicción Federal respaldarían el proyecto en general: Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), todos alineados con sus respectivos gobernadores. Sin embargo, se desmarcan de las posiciones del kirchnerismo, representado en la Cámara alta por la bancada que conduce José Mayans.

Una incógnita aún no resuelta es la posición del Frente Cívico de Santiago del Estero, liderado por Gerardo Zamora. En Diputados, cinco de los siete legisladores del espacio votaron en contra, y dos se ausentaron. El comportamiento de sus representantes en el Senado podría ser clave para definir el futuro del artículo 30.