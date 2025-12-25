Una nena de 12 años está internada en grave estado tras recibir el impacto de una bala perdida en Ramos Mejía

Una nena de 12 años permanece internada en estado crítico luego de recibir un disparo en la cabeza durante los festejos de Navidad en Ramos Mejía, partido de La Matanza. El hecho ocurrió durante la madrugada del 25, cuando la menor se encontraba con su familia frente a su domicilio, en la intersección de Pedro Castelli y Madero, celebrando la Nochebuena.

De acuerdo con fuentes policiales, la niña se desplomó repentinamente mientras compartía la reunión familiar. Al acercarse, sus padres descubrieron una herida sangrante en la nuca y le brindaron asistencia inmediata.

La menor fue trasladada primero al Hospital San Juan de Dios, donde ingresó alrededor de las 2 de la mañana. Debido a la gravedad del cuadro, fue derivada cuatro horas después a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía, donde permanece internada en el área de terapia intensiva.

Según los primeros estudios médicos, el proyectil habría ingresado por la fosa posterior del cráneo y no presenta orificio de salida, lo que complica el pronóstico y genera preocupación por las posibles secuelas neurológicas.

El caso quedó a cargo de la UFI N° 3 de Morón, a cargo de la fiscal Valeria Courtade, quien trabaja junto a efectivos de la Comisaría 5.ª de Ramos Mejía. La hipótesis principal es que se trató de una bala perdida, presuntamente disparada al aire durante los festejos, aunque por el momento no hay detenidos ni testigos que hayan aportado mayores precisiones sobre el origen del disparo.

El hecho generó conmoción en la comunidad local y renovó el debate sobre el uso de armas y las consecuencias de disparos festivos al aire, una práctica ilegal y extremadamente peligrosa.

Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, los festejos también dejaron un saldo de heridos. El Ministerio de Salud porteño informó que al menos 18 personas resultaron lesionadas por el uso de pirotecnia durante la Nochebuena. Entre ellas, siete pacientes con lesiones oculares fueron atendidos en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, y otros diez consultaron en el Hospital Lagleyze. También se reportó una menor atendida por quemaduras leves en el Hospital de Quemados.

Desde la cartera sanitaria se reiteró el llamado a respetar la normativa vigente sobre el uso de pirotecnia y extremar las precauciones para evitar tragedias durante los festejos.