La Plata: un hombre mató a su vecino por usar pirotecnia en los festejos de Navidad

Un hombre de 68 años mató a su vecino de un disparo durante la madrugada de Navidad, tras una discusión originada por el uso de pirotecnia. El hecho ocurrió en un monoblock ubicado en la calle 609 entre 3 y 4, en la ciudad de La Plata, y generó conmoción en el barrio.

De acuerdo con el informe policial, el agresor —identificado como J.C.M.— efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento hacia un grupo de personas. Uno de los proyectiles impactó en Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, quien murió en el lugar tras recibir heridas de bala en el cuello y el hombro izquierdo.

La secuencia se habría desencadenado luego de que los hijos de la víctima utilizaran pirotecnia durante los festejos navideños, situación que provocó la reacción del atacante, quien disparó desde el interior de su vivienda.

El hecho fue reportado al Comando Patrulla mediante una alerta radial. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima ya sin vida en el descanso de una escalera y a un grupo de vecinos visiblemente alterado.

Los efectivos ingresaron al departamento señalado —cuya puerta estaba entreabierta— y observaron al acusado con un arma sobre una mesa. El hombre fue reducido y detenido sin resistencia.

Durante el procedimiento, se secuestró una pistola Bersa Thunder 40 PRO calibre .40, que habría sido utilizada en el hecho, además de una escopeta calibre 20, un rifle de aire comprimido calibre 5 mm, y varias municiones. Según fuentes oficiales, ninguna de las armas tenía pedido de secuestro.

El fiscal de turno, Patricio Barraza, se presentó en la escena junto al gabinete de homicidios de la DDI La Plata, para coordinar las actuaciones judiciales. El lugar fue preservado para los peritajes correspondientes, y el cuerpo de la víctima fue trasladado por personal forense.

Tras el homicidio, la tensión se trasladó a la calle: vecinos prendieron fuego el Peugeot 504 que pertenecía al imputado. Ante el riesgo de nuevos incidentes, se desplegó un operativo policial preventivo en el complejo habitacional.

El acusado fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la UFI N° 6 de La Plata, imputado por homicidio. La víctima fue identificada por familiares y testigos que presenciaron el ataque.