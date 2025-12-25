Crece el empleo pero empeora la calidad laboral: advierten por alza de la informalidad

Aunque el mercado laboral mostró una mejora durante el tercer trimestre de 2025, esa recuperación no se tradujo en una mejora de la calidad del empleo. Así lo señala un informe reciente de la consultora Analytica, que advierte que los nuevos puestos de trabajo fueron en su mayoría precarios, inestables y de bajos ingresos, y que la reducción del desempleo se produjo a costa de un avance de la informalidad.

De acuerdo al reporte, la informalidad laboral aumentó del 42,6% al 43,3% en la comparación interanual, siendo este el principal factor detrás del incremento del empleo. En concreto, el 85% de la creación neta de puestos de trabajo se concentró en ocupaciones informales y de menores ingresos, lo que refuerza el diagnóstico de precarización en la recuperación del empleo.

El fenómeno no fue homogéneo. Mientras que entre los asalariados la informalidad se mantuvo estable, en torno al 36,7%, el aumento se dio principalmente entre los trabajadores por cuenta propia, donde la tasa de informalidad trepó del 61,9% al 64,9%. Según el análisis de Analytica, esta situación no refleja un auge del emprendedurismo, sino que, en muchos casos, responde a la falta de alternativas formales de inserción laboral.

En términos etarios, el estudio alerta que los jóvenes siguen siendo el grupo más expuesto a la precariedad. Aunque los indicadores generales mejoraron, la baja del desempleo juvenil no obedeció a una mayor creación de empleo, sino a una caída en la tasa de actividad, lo que sugiere que muchos jóvenes abandonaron la búsqueda de trabajo por falta de oportunidades atractivas.

En el caso de los jefes y jefas de hogar, la dinámica fue más rígida y preocupante: la tasa de actividad aumentó, pero eso no se tradujo en una mejora del empleo, sino en un aumento del desempleo. Según el informe, este grupo tiene menos margen para salir del mercado laboral y, sin una adecuada cobertura por desempleo, termina aceptando empleos informales o de baja estabilidad.

La mejora laboral observada tampoco fue uniforme a nivel territorial. Los grandes aglomerados urbanos (más de 500 mil habitantes) registraron una tasa de desocupación del 6,9%, por encima del 5,2% de las ciudades más pequeñas. A nivel regional, solo el Gran Buenos Aires y la Patagonia mostraron una reducción en los niveles de desocupación. En cambio, Cuyo, el NEA y el NOA registraron aumentos en la tasa de desempleo, con persistencia o profundización de las tensiones laborales.

Entre los aglomerados con mayor deterioro, Río Gallegos lideró el ranking con una tasa de desocupación del 10,8%, seguida por Gran Resistencia (10%) y Gran Rosario (8,9%), donde el crecimiento en la búsqueda de empleo no fue acompañado por una oferta suficiente del mercado local.

En el caso del Gran Buenos Aires, la desocupación se redujo en 0,8 puntos porcentuales, aunque el informe señala que la región presenta una alta concentración de trabajadores informales por cuenta propia, lo que refuerza la lectura de que la caída del desempleo se dio a costa de una mayor precarización.