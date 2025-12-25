Según CAME, las ventas navideñas subieron 1,3% respecto al año pasado

Por Santotomealdía



Según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas por Navidad en los comercios minoristas registraron un incremento interanual del 1,3%, en cantidades, en comparación con la misma fecha de 2022. El dato surge de un relevamiento realizado por la entidad entre el 22 y el 24 de diciembre en todo el país.

De acuerdo al informe, el leve crecimiento se dio en un contexto marcado por el endeudamiento de los hogares, la pérdida de poder adquisitivo y una fuerte dependencia del financiamiento. En ese sentido, CAME remarcó que las tarjetas de crédito fueron decisivas para dinamizar las ventas, en especial mediante promociones en cuotas y acuerdos especiales de pago.

A pesar de las dificultades, el 87,3% de los comercios aplicó acciones comerciales específicas para incentivar el consumo, incluyendo descuentos, promociones por volumen, cuotas sin interés y obsequios por compra. La mayoría de los negocios buscó atraer a los consumidores con estrategias adaptadas a un mercado retraído.

El desempeño general de las ventas fue evaluado de manera dispar por los comerciantes. Según el relevamiento, el 32,7% afirmó que los resultados fueron mejores o mucho mejores de lo esperado, mientras que el 21,4% consideró que estuvieron por debajo de sus previsiones. Por su parte, el 45,9% señaló que las ventas se ubicaron en línea con lo que habían proyectado.

Entre los rubros más demandados se destacaron indumentaria, calzado, juguetería, cosmética, perfumería y librerías, aunque en general el consumo fue más moderado que en años anteriores. Según CAME, el consumidor actuó con mayor cautela, priorizando ofertas, condiciones de pago flexibles y controlando el gasto. El informe también señala que las compras se concentraron en los últimos días antes de la festividad, algo que ya se viene repitiendo en años recientes.

Finalmente, desde la entidad empresaria destacaron que el resultado, aunque leve, refleja el esfuerzo del comercio pyme por sostener el nivel de actividad en un contexto económico desafiante. Al mismo tiempo, advirtieron que las expectativas hacia el inicio de 2026 están atravesadas por la incertidumbre económica, la caída del poder de compra y los altos costos operativos.