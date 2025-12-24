La venta de Kevin Zenón podría darle a Unión un alivio clave en medio de su delicada situación económica

Mientras el déficit económico no genera movimientos significativos en el armado del plantel 2026, en Unión comienzan a mirar con atención una posible salida que podría significar un alivio financiero determinante. Se trata de Kevin Zenón, actualmente en Boca, cuyo nombre volvió a sonar con fuerza en el radar del Brighton de la Premier League.

El club rojiblanco atraviesa un cierre de año complejo. Hasta el momento, no oficializó incorporaciones ni concretó ventas que le permitan oxigenar las arcas, que arrastran un rojo cercano a los U$S 3 millones. En ese contexto, una eventual transferencia del mediocampista correntino aparece como una oportunidad clave para modificar ese escenario.

Unión no es un actor menor en la posible operación. La institución posee el 20% de los derechos económicos de Zenón, lo que le permitiría participar de la negociación. Ese ingreso podría darse de dos maneras: recibiendo el porcentaje correspondiente en caso de una venta directa, o bien a partir de una eventual decisión de Boca de comprar ese 20% para luego negociar la totalidad de la ficha con el club inglés.

Esta segunda alternativa cuenta con un antecedente cercano en el fútbol argentino. Cuando Boca transfirió a Luis Vázquez, adquirió previamente el porcentaje que pertenecía a Patronato, permitiendo al club entrerriano percibir dinero inmediato por los derechos económicos del jugador.

Según trascendió, Zenón estaría tasado en alrededor de 15 millones de euros, cifra que podría elevarse a 20 millones cerca del cierre del mercado de pases por una cláusula contractual. De concretarse una operación en esos valores, Unión podría percibir algo más de 3 millones de euros, un monto significativo para una institución que necesita recursos urgentes.

Ese eventual ingreso se sumaría a los 400 mil euros que el club percibirá por derechos de formación tras la llegada de Dómina al Cádiz, pese a que el delantero se marchó con el pase en su poder, amparado en el reglamento FIFA.

Mientras tanto, en lo deportivo, Leonardo Madelón aguarda definiciones y mantiene expectativas por la posibilidad de sumar a Ignacio Malcorra, referente de Rosario Central, cuyo contrato vence a fin de mes y no estaría en los planes de Jorge Almirón para la próxima temporada.

En este escenario, la situación de Kevin Zenón se transforma en una de las principales cartas de Unión para equilibrar sus cuentas y afrontar el futuro con mayor margen financiero, en un contexto institucional marcado por la necesidad de ingresos genuinos.