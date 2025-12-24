El ajuste en Educación complica al Gobierno y pone en riesgo la aprobación del Presupuesto

El Gobierno nacional enfrenta dificultades para lograr la sanción del Presupuesto antes de fin de año, como exige la ley, debido al conflicto que genera el artículo 30, que contempla un ajuste en Educación y Ciencia y provoca resistencias incluso entre aliados del oficialismo en el Congreso.

La situación se volvió más compleja luego de que en la Cámara de Diputados se eliminara el artículo 75, que incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad, pero se mantuviera el artículo 30. Ese punto habilita recortes que afectan, entre otros aspectos, el financiamiento educativo equivalente al 6% del PBI, el 1% destinado a Ciencia, los recursos para Educación Técnica y otros fondos específicos.

El conflicto amenaza ahora con trasladarse al Senado, donde algunos legisladores aliados evalúan introducir modificaciones al artículo cuestionado. Si eso ocurriera, el proyecto debería regresar a Diputados, lo que complicaría seriamente los tiempos parlamentarios. “No hay manera, ya nos licenciaron, hay diputados que ya se fueron de vacaciones”, reconoció un diputado libertario, según publicó el sitio La Política Online.

A estas dificultades se suma el escenario logístico para sesionar en fechas cercanas a las fiestas. “Hay senadores que no están consiguiendo vuelos para viajar a Buenos Aires en Navidad”, admitió un senador aliado, citado por el mismo medio, en referencia a la sesión prevista para este viernes 26 de diciembre.

Por ley, el Presupuesto debe sancionarse en el año previo a su ejecución, lo que explica la urgencia del oficialismo. Ante el riesgo de no llegar a tiempo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mandó a analizar antecedentes parlamentarios y encontró como referencia el año 2002, cuando el Presupuesto fue aprobado recién en marzo, en medio de la crisis institucional posterior al estallido de 2001.

En paralelo, Menem ya maneja dos fechas tentativas para una eventual nueva sesión en Diputados si el Senado introduce cambios: el 30 de diciembre o el Día de Reyes. El objetivo del Gobierno es evitar ese escenario, dado que el Presupuesto incluye autorizaciones clave para tomar deuda y dejar firme la derogación del llamado “candado” a los canjes de deuda.

La presión también se traslada al Senado, donde sectores del radicalismo y de la oposición dialoguista expresan su incomodidad por el ajuste en Educación. En ese contexto, algunos bloques analizan una estrategia para modificar el artículo 30, aunque el oficialismo evalúa blindar la votación por capítulos, lo que obligaría a aceptar o rechazar el paquete completo.

El escenario permanece abierto y el desenlace es incierto. La posibilidad de que el Presupuesto no sea aprobado antes de fin de año vuelve a poner en el centro del debate el impacto del ajuste sobre el sistema educativo y científico, en un contexto de fuerte tensión política y negociaciones contrarreloj en el Congreso.