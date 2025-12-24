“Abróchense los cinturones”: el mensaje en redes de Javier Milei para las fiestas

El presidente Javier Milei difundió este miércoles un mensaje en redes sociales con motivo de las fiestas de Nochebuena y Navidad, en el que realizó un balance de su gestión y anticipó que impulsará nuevas reformas en el segundo tramo de su gobierno. El video cerró con una advertencia de tono enfático: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”.

Durante el mensaje, el mandatario destacó los resultados de su política económica y afirmó: “Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”.

En ese sentido, Milei aseguró que su gobierno logró ordenar la inflación y reducir los niveles de pobreza. “Pusimos la inflación en orden y mal que les pese sacamos a 12 millones de personas de la pobreza”, sostuvo, y agregó: “Eliminamos el cepo cambiario de la economía para siempre”. Además, mencionó que “acaba de firmarse el acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos”.

El video también incluyó referencias a otros ejes de gestión. Desde el entorno presidencial se destacó la celebración del mandatario por la reducción de protestas sociales y se remarcó la política de seguridad impulsada por el Ministerio correspondiente. En ese marco, Milei afirmó: “Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”.

Otro de los puntos subrayados fue la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). Al respecto, el presidente sostuvo: “Ningún gobierno siendo oficialista quiso hacer la BUP y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”, en referencia a su aplicación en las elecciones de medio término.

En un tramo del mensaje vinculado al escenario político, Milei evocó el triunfo electoral de La Libertad Avanza del 26 de octubre y expresó: “A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero de la Quiaca a Ushuaia confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria”. En esa línea, añadió: “Con ese Congreso vamos a ir hasta el hueso hasta hacer a la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”.

Por último, el presidente cerró su mensaje con su saludo habitual: “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del Cielo los acompañe y VLLC”. Sin embargo, tras un corte de cámara, el video concluyó con una nueva promesa legislativa: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”.