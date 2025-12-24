Temporal en el AMBA: intensas lluvias anegaron calles y dejaron miles de usuarios sin luz

Una precipitación extraordinaria de 80 milímetros en menos de una hora provocó este martes inundaciones, cortes de energía eléctrica y numerosos inconvenientes en zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El fenómeno fue calificado como “muy puntual” por el titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, debido a que afectó principalmente al norte del Conurbano, mientras que en otras zonas de la ciudad no se registraron lluvias de importancia.

Los partidos más afectados fueron San Isidro, Vicente López, Villa Ballester, San Martín y Tres de Febrero, donde se registraron anegamientos graves en calles y avenidas. Uno de los puntos críticos fue un tramo de la autopista Panamericana, donde más de 30 vehículos quedaron atrapados por el agua. Según detalló García, en la mayoría de los casos los ocupantes permanecieron dentro de los autos, lo que obligó a realizar múltiples rescates.

El funcionario provincial señaló que el pronóstico meteorológico no había anticipado una caída de agua de esa magnitud, y que el fenómeno se produjo en un corto lapso, lo que dificultó la reacción de los sistemas de alerta y evacuación.

En paralelo, se registraron caídas de árboles, postes y columnas, principalmente en el partido de San Martín, aunque no hubo heridos ni evacuados, según informó el municipio local. Las tareas de asistencia y entrega de elementos esenciales se extendieron durante toda la noche del martes.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió en el shopping Unicenter, ubicado en el partido de San Isidro y cercano a la Panamericana. Allí, la fuerte lluvia provocó filtraciones que inundaron parte del centro comercial, obligando a cerrar algunos locales de manera preventiva.

En cuanto al servicio eléctrico, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que durante el pico del temporal más de 64.000 usuarios de Edenor se quedaron sin luz, principalmente en los partidos de San Miguel, San Isidro y en el barrio porteño de Recoleta. Por parte de Edesur, el número de afectados fue menor: unas 7.500 viviendas, localizadas en Almagro, Flores, Monte Grande, entre otros.

En promedio, en la zona de San Fernando suelen registrarse 110 milímetros de lluvia en todo el mes de diciembre, pero el martes cayeron casi 80 milímetros en menos de una hora, lo que evidencia la intensidad inusual del fenómeno. Desde Defensa Civil se insistió en la necesidad de retomar y completar obras de infraestructura pluvial pendientes, así como reforzar el mantenimiento preventivo en zonas vulnerables.