Confirmaron la prisión preventiva contra el docente Juan Trigatti

Un tribunal de segunda instancia resolvió confirmar la prisión preventiva impuesta a Juan Francisco Trigatti, el docente de 49 años que fue condenado a 12 años de prisión por abusar sexualmente de cinco alumnas en un jardín de infantes ubicado en el barrio Yapeyú de la ciudad de Santa Fe.

La decisión fue adoptada por mayoría, con votos coincidentes de los jueces Sergio Alvira y Matías Drivet, mientras que el juez Oscar Burtnik votó en disidencia respecto de la cautelar. Sin embargo, los tres magistrados coincidieron en mantener un embargo preventivo sobre los bienes del condenado.

La prisión preventiva había sido apelada por la Defensa, y la audiencia fue encabezada por el fiscal Carlos Arietti, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Desde el MPA se remarcó que el tribunal de alzada valoró la existencia del doble conforme, es decir, dos sentencias que concluyen en la responsabilidad penal de Trigatti, lo que incrementa los riesgos procesales. En total, seis jueces analizaron el caso y coincidieron en que las pruebas resultaban suficientes para acreditar los hechos.

Los magistrados que sostuvieron la prisión preventiva también indicaron que, según estándares internacionales, el Estado tiene un deber de diligencia reforzada en casos de delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, por encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad.

Trigatti fue condenado como autor de abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado en cuatro oportunidades, y abuso sexual simple contra una quinta víctima. En todos los casos, las conductas fueron agravadas por su rol como docente a cargo de menores de edad.

En un primer juicio oral y público, Trigatti había sido absuelto. Sin embargo, la sentencia fue revisada por la Cámara de Apelaciones, que resolvió condenarlo a 12 años de prisión. Posteriormente, la Defensa apeló esa resolución, pero la nueva revisión confirmó tanto la pena como la prisión preventiva, que seguirá vigente hasta que el fallo quede firme.