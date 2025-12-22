Tragedia en Santiago del Estero: cinco muertos tras un choque frontal en la Ruta 9

Un grave accidente vial ocurrido este lunes alrededor de las 13 horas dejó un saldo de cinco personas fallecidas y tres heridas de gravedad en la Ruta Nacional 9, a la altura de Chañar Pozo, en la provincia de Santiago del Estero.

El siniestro se produjo en el kilómetro 1195 y fue protagonizado por un automóvil Volkswagen Voyage y una camioneta Toyota Hilux, que colisionaron de frente mientras circulaban por un tramo de la ruta que se encontraba habilitado con by pass por banquina para ambos sentidos, según indicaron fuentes del caso.

En el Volkswagen Voyage viajaban cinco personas, mientras que en la Toyota Hilux se trasladaban tres ocupantes. Como consecuencia del violento impacto, cinco personas perdieron la vida, mientras que otras tres resultaron con lesiones de consideración y fueron trasladadas de urgencia al Centro Integral de Salud de Termas de Río Hondo.

Tras el choque, la escena fue dramática, con personas tendidas sobre la calzada y un importante despliegue de personal policial, bomberos y servicios de emergencia. El tránsito permaneció parcialmente interrumpido mientras se realizaban las tareas de rescate y las pericias de Criminalística, destinadas a esclarecer la mecánica del hecho.

Hasta el momento, las identidades de las víctimas no fueron difundidas oficialmente, y las autoridades indicaron que las causas del accidente continúan bajo investigación.

En el mismo día, se registró otro siniestro fatal en la Ruta Nacional 8, en la provincia de Córdoba, donde un camionero murió tras perder el control del vehículo, salirse de la calzada y chocar contra un árbol. El camión se incendió tras el impacto y el conductor quedó atrapado en la cabina.

Ambos episodios generaron conmoción y volvieron a poner en foco la seguridad vial en rutas nacionales, especialmente en tramos donde la circulación se encuentra modificada o presenta condiciones de riesgo