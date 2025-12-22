En medio de la polémica, asumieron los nuevos miembros de la Auditoría General de la Nación

Este lunes al mediodía, en una sesión extraordinaria encabezada por su presidente Juan Manuel Olmos, la Auditoría General de la Nación (AGN) tomó juramento a los tres nuevos miembros designados por la Cámara de Diputados: Rita Mónica Almada (La Libertad Avanza), Juan Ignacio Forlón (Unión por la Patria) y Pamela Calletti, en representación del espacio del gobernador salteño Gustavo Sáenz.

La asunción se concretó en medio de una fuerte polémica política y judicial, ya que el bloque del PRO, encabezado por Cristian Ritondo, presentó un recurso de amparo para impugnar las designaciones. Según el legislador, el procedimiento fue “inconstitucional e ilegítimo”, al haberse realizado fuera del temario autorizado y sin respetar el debido proceso parlamentario.

Ritondo sostuvo que la resolución de nombramiento tiene fecha del 17 de diciembre, pero la votación se realizó pasadas las 2:55 del 18, lo que —a su juicio— invalida el acto legislativo. Además, denunció un acuerdo entre libertarios y kirchneristas “entre gallos y medianoche”, dejando de lado el consenso político que históricamente precede a este tipo de nombramientos.

La sesión en la que se aprobaron las designaciones generó fuertes tensiones en el recinto. Los diputados del PRO abandonaron la sesión, en señal de protesta, acompañados por representantes de la Coalición Cívica, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y otros bloques opositores. Ritondo, además, apuntó directamente contra la designación de Calletti, ya que desde su espacio impulsaban al exministro Jorge Triaca como auditor.

Pese al conflicto, la jura de este lunes permitió que la AGN recupere el quórum mínimo de cuatro miembros, tras varios meses de parálisis por vencimientos de mandatos. Olmos era hasta ahora el único auditor con mandato vigente. La expectativa oficial es que el Senado complete próximamente las tres vacantes restantes para normalizar plenamente el funcionamiento del organismo de control.

La Auditoría General de la Nación tiene como función central fiscalizar la actividad del sector público nacional, y sus autoridades deben ser designadas por el Congreso de la Nación, respetando la representación política de las principales fuerzas legislativas.