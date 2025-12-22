Argentina cierra el 2025 como escolta de España en el Ranking FIFA

La Selección Argentina cerrará el 2025 en el segundo puesto del Ranking FIFA, detrás de España, que se mantiene como líder desde septiembre. El podio lo completa Francia, mientras que Inglaterra y Brasil ocupan el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni había estado al frente del ranking entre abril de 2023 y septiembre de 2025, período en el que sostuvo un gran rendimiento deportivo a nivel internacional. Sin embargo, en septiembre de este año fue desplazado por la Roja, que se afianzó en lo más alto y cerró el año en la primera posición.

Argentina, que en septiembre había descendido al tercer puesto, recuperó terreno y se ubicó segunda en octubre, posición en la que se mantuvo hasta el cierre del año.