Se inauguró una escultura que rinde homenaje a “Chiquito” Uleriche

La ciudad de Santa Fe rindió un sentido homenaje a la memoria de Agustín Carlos “Chiquito” Uleriche con la inauguración de una escultura a tamaño real en el interior de su emblemático establecimiento gastronómico.

La iniciativa, impulsada por el senador departamental Paco Garibaldi, buscó inmortalizar la figura de uno de los máximos referentes de la cultura del río y la hospitalidad santafesina, garantizando que su legado como anfitrión y promotor del turismo local permanezca presente.

La actividad se llevó a cabo durante la tradicional Peña Folklórica de los Amigos del Quincho, con música en vivo y los característicos platos de pescado. Del encuentro participaron familiares, amigos, vecinos y referentes de distintos ámbitos que acompañaron el reconocimiento.

El Quincho de Chiquito es sin dudas uno de los espacios gastronómicos más representativos de la ciudad de Santa Fe y un representante de la identidad y de la cultura litoraleña. A lo largo de las décadas, se consolidó como un lugar de encuentro, vinculado a la cocina regional, la música popular y la vida cotidiana de la ciudad, además de constituir un atractivo permanente para el turismo local y nacional.

En ese sentido, el senador Paco Garibaldi destacó la importancia de preservar lugares emblemáticos como este: “El Quincho de Chiquito es parte de la historia viva de Santa Fe. No es solo un restaurante: es un lugar que representa nuestra cultura, nuestras costumbres y una forma de encontrarnos. Cuidar y fortalecer estos espacios es también poner en valor la identidad local y fomentar el turismo”.

Por su parte, Mary Beron, esposa de Chiquito, destacó: “Fue una persona muy presente y lo sigue siendo en el corazón de cada uno de sus clientes y de sus amigos. Tengo la obligación moral de continuar con lo que él inició, su quincho, lo que él sembró en vida y en cada uno de nosotros, nos enseño a hacer sentir al cliente como si estuviese en su casa, que todo sea con amor, desde servirle un vaso de agua, porque todo vuelve y hoy queda claro que es así”.

La escultura inaugurada fue realizada por el artista santafesino Hernán Mansilla, con una reconocida trayectoria en trabajos escultóricos vinculados a la identidad y la memoria local. La obra representa a Chiquito Uleriche en tamaño real con elementos que lo caracterizaban, como el mate en su mano y su gesto habitual de bienvenida. Permanecerá dentro del salón, cerca de la cocina del “Templo de la amistad” para que sus amigos y visitantes puedan recordarlo y fotografiarse.



“Disfrute del proceso, busque fotos para conocer su fisonomía, su metro noventa y tres, y ser lo más preciso. Es un orgullo poder ser parte de este lugar y de su historia tan especial, que nos identifica a todos los santafesinos” declaró el escultor Hernán Mansilla.

¿Quién fue Chiquito Uleriche?

Agustín Carlos “Chiquito” Uleriche nació el 29 de mayo de 1937 en el paraje Estancia Los Cuervos, a 30 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Desde joven estuvo vinculado al río e inició sus primeros emprendimientos gastronómicos a orillas del Arroyo Leyes, donde ofrecía platos elaborados con su propia pesca.

En 1965 abrió El Quincho de Chiquito en la Vuelta del Pirata, sobre la Ruta 1. En 1983, debido a las crecidas del río, debió trasladarse a su ubicación actual en la costanera santafesina, donde continúa funcionando al día de hoy.

Con el paso del tiempo, el Quincho se consolidó como un lugar emblemático de la gastronomía regional y un punto de referencia para vecinos y visitantes. Por sus mesas pasaron personalidades del deporte, la cultura y la política, entre ellas Diego Armando Maradona, Carlos Menem, Susana Giménez, Horacio Guarany, Palito Ortega, Alain Delon, Carlos Reutemann y el boxeador Carlos Monzón.