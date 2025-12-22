Colón ya conoce a sus rivales para la Primera Nacional 2026

Este lunes se llevó a cabo el sorteo de la Primera Nacional 2026, y Colón ya conoce a sus rivales y el cronograma de partidos para la próxima temporada. El equipo santafesino integrará la Zona A del certamen, debutará ante Deportivo Madryn como local y en la segunda fecha visitará a Central Norte de Salta.

El campeonato contará con 36 equipos, divididos en dos zonas de 18, y será clave en el objetivo del Sabalero de regresar a la élite del fútbol argentino. Cada club jugará 36 partidos, enfrentando a sus rivales de zona en ida y vuelta (34 fechas), más dos interzonales.

La Zona A estará conformada por: All Boys, Defensores de Belgrano, Acassuso, Central Norte, San Miguel, Almirante Brown, Colón, San Telmo, Ferro, Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Godoy Cruz, Deportivo Morón, Estudiantes de Buenos Aires, Racing de Córdoba, Los Andes, Mitre de Santiago del Estero y Ciudad de Bolívar.

Por su parte, la Zona B estará integrada por: Agropecuario, Midland, Colegiales, Atlético Rafaela, Nueva Chicago, Atlanta, Deportivo Maipú, Almagro, Chacarita, Gimnasia y Tiro, Quilmes, San Martín de Tucumán, Gimnasia de Jujuy, San Martín de San Juan, Temperley, Güemes, Tristán Suárez y Patronato.

El fixture de Colón Fecha 1: Deportivo Madryn (L)

Fecha 2: Central Norte (V)

Fecha 3: Ferro (L)

Fecha 4: Chaco For Ever (V)

Fecha 5: Acassuso (L)

Fecha 6: San Telmo (V)

Fecha 7: Patronato (V) – Interzonal

Fecha 8: San Miguel (L)

Fecha 9: Racing de Córdoba (L)

Fecha 10: Deportivo Morón (V)

Fecha 11: Godoy Cruz (L)

Fecha 12: Los Andes (V)

Fecha 13: All Boys (L)

Fecha 14: Estudiantes (BA) (V)

Fecha 15: Mitre (SdE) (L)

Fecha 16: Almirante Brown (V)

Fecha 17: Ciudad de Bolívar (L)

Fecha 18: Defensores de Belgrano (V)

Fecha 19: Deportivo Madryn (V)

Fecha 20: Central Norte (L)

Fecha 21: Ferro (V)

Fecha 22: Chaco For Ever (L)

Fecha 23: Acassuso (V)

Fecha 24: San Telmo (L)

Fecha 25: Patronato (L) – Interzonal

Fecha 26: San Miguel (V)

Fecha 27: Racing de Córdoba (V)

Fecha 28: Deportivo Morón (L)

Fecha 29: Godoy Cruz (V)

Fecha 30: Los Andes (L)

Fecha 31: All Boys (V)

Fecha 32: Estudiantes (BA) (L)

Fecha 33: Mitre (SdE) (V)

Fecha 34: Almirante Brown (L)

Fecha 35: Ciudad de Bolívar (V)

Fecha 36: Defensores de Belgrano (L)

Formato del torneo

La Primera Nacional 2026 contará con la participación de 36 equipos, divididos en dos zonas de 18 clubes. Cada equipo disputará un total de 36 partidos: se jugarán 34 fechas enfrentando a los rivales de su grupo en partidos de ida y vuelta, y se sumarán dos interzonales. El orden de los partidos será el mismo en ambos semestres.

Los equipos que finalicen primeros en cada zona jugarán una final en estadio neutral por el primer ascenso a la Liga Profesional. El perdedor de esa final tendrá una segunda oportunidad en el Torneo Reducido, que también lo disputarán los equipos que terminen entre el segundo y el octavo puesto de cada zona. Las fases iniciales del Reducido se jugarán a partido único, en la cancha del mejor ubicado.

En cuanto a los descensos, habrá cuatro: los equipos que terminen en la última posición de cada zona perderán la categoría y descenderán a la Primera B Metropolitana o al Torneo Federal A, según su afiliación a la AFA.