El Gobierno negocia a contrarreloj para asegurar la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado

El Gobierno nacional encara negociaciones de último momento para garantizar que el Presupuesto 2026 sea aprobado en el Senado sin cambios respecto al texto que llegó desde la Cámara de Diputados. Tras el revés que sufrió el oficialismo con el rechazo del Capítulo XI, el objetivo ahora es evitar nuevas sorpresas y asegurar los votos necesarios para sancionar la ley.

Durante el fin de semana, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, encabezó conversaciones con referentes parlamentarios y convocó a una videollamada con legisladores aliados, en la que participaron dirigentes que, según estimaciones oficiales, representarían cerca de 44 votos.

La estrategia adoptada por el oficialismo es mantener el texto tal como fue aprobado en Diputados, dejando fuera del debate los temas que generaron mayor controversia, como los artículos relacionados con la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. Ambos puntos quedaron excluidos tras la negativa de bloques clave como la Unión Cívica Radical, que cuenta con 10 bancas en la Cámara alta.

“Se va a tratar de aprobar el Presupuesto así como está, sin modificaciones”, expresó uno de los senadores no oficialistas que participó del encuentro virtual convocado por Bullrich. De esta forma, el Gobierno busca asegurar la sanción de la denominada “ley de leyes”, aunque esto implique postergar la discusión sobre las derogaciones que impulsaba en un principio.

En paralelo, este lunes volverá a reunirse en la Casa Rosada la mesa política del oficialismo, integrada por Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli, Santiago Caputo, Ignacio “Nacho” Devitt y la propia Bullrich. En ese ámbito se continuará analizando la estrategia parlamentaria de cara a la sesión del próximo viernes.

Si bien persiste el malestar en algunos sectores, como el PRO, por el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación, desde el Gobierno confían en que la mayoría de los gobernadores acompañará el proyecto. En el Gabinete estiman que los conflictos que provocaron el rechazo parcial en Diputados han sido superados, y que ahora no deberían surgir imprevistos.

En el oficialismo consideran que, con esta definición, se facilita la aprobación del Presupuesto en la Cámara alta, y se podrá insistir más adelante, en un debate separado, con las derogaciones de las leyes que generaron controversia fiscal.