"Yo separo lo político de lo humano": Milei deseó una pronta recuperación a Cristina Kirchner

El presidente de la Nación, Javier Milei, expresó públicamente su deseo de que Cristina Fernández de Kirchner tenga una pronta recuperación, tras conocerse que la exmandataria fue internada e intervenida quirúrgicamente este sábado por un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada.

Durante una entrevista en el programa La Cornisa, emitido por LN+, el mandatario fue consultado por la salud de Fernández de Kirchner y destacó que, más allá de las diferencias políticas, “hay cosas en las que no se mete”, en referencia al plano personal. “Yo separo lo político de lo humano. Yo puedo tener la peor y más aberrante de las opiniones políticas, pero yo no me meto con lo humano. Entonces, que tenga una pronta recuperación”, afirmó.

Fernández de Kirchner fue trasladada este sábado al Sanatorio Otamendi, luego de recibir una autorización judicial, dado que cumple prisión domiciliaria. La exmandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa Vialidad.