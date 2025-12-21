Nacionales — 21.12.2025 —
Cristina Fernández fue operada de urgencia por un cuadro de apendicitis
Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada desde su domicilio hasta el Sanatorio Otamendi, donde permanece internada. La intervención se realizó tras obtener la autorización judicial correspondiente.
Este sábado por la tarde, Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada al Sanatorio Otamendi luego de presentar una dolencia abdominal aguda que derivó en un diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada, por el cual fue sometida a una cirugía laparoscópica de urgencia. La expresidenta permanece internada en la institución médica y evoluciona sin complicaciones postoperatorias, según se informó oficialmente.
El episodio comenzó en su departamento del barrio porteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario, cuando manifestó un fuerte malestar físico. Ante esta situación, fue asistida por un equipo médico que, tras una primera revisión, determinó que era necesaria una evaluación de mayor complejidad, no posible de realizar en el domicilio.
De acuerdo al parte difundido por el Sanatorio Otamendi, la paciente ingresó con síntomas compatibles con síndrome apendicular agudo, diagnóstico que fue confirmado a través de estudios médicos. Posteriormente, fue sometida a una cirugía laparoscópica que permitió confirmar el cuadro de apendicitis con peritonitis localizada.
La información fue comunicada oficialmente mediante un parte firmado por la Directora Médica del sanatorio, Marisa Lanfranconi, quien indicó que la intervención se realizó en horas de la tarde y que la evolución clínica de la paciente es estable.
Dado que Cristina Fernández de Kirchner se encuentra bajo arresto domiciliario, fue necesario tramitar una autorización judicial para su traslado, lo que activó un operativo conjunto de carácter médico y legal. Una vez obtenido el permiso, la exmandataria fue derivada al centro de salud ubicado en el barrio de Recoleta, donde continúa internada bajo seguimiento médico.