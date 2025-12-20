Estudiantes se quedó con el Trofeo de Campeones con un agónico doblete de Lucas Alario

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025 tras vencer 2-1 a Platense en una final dramática disputada en el estadio de San Nicolás. El héroe de la noche fue Lucas Alario, autor de los dos goles que le dieron al equipo de Eduardo Domínguez un título que parecía escaparse.

El encuentro arrancó parejo, con pocas llegadas y un primer tiempo sin emociones. Recién en el inicio del complemento llegó la apertura del marcador a través de Franco Zapiola, que aplicó la ley del ex con un golazo y pidió disculpas por su festejo. El Calamar sorprendía al último campeón de la Copa Argentina.

Estudiantes no encontraba respuestas y Platense estuvo cerca de estirar la ventaja, pero falló en momentos clave: Guido Mainero desperdició un mano a mano y Cristian Medina tuvo el segundo pero definió mal.

A los 35 minutos del segundo tiempo, ingresó Lucas Alario y apenas seis minutos después conectó un cabezazo letal para igualar el partido. Ya en tiempo de descuento, y cuando el alargue parecía inevitable, el delantero apareció de nuevo para marcar el 2-1 agónico y desatar la locura en el banco albirrojo.

Con este triunfo, Estudiantes retuvo el título y cerró un año brillante, que incluyó la obtención de la Copa Argentina y la clasificación a la próxima Copa Libertadores.