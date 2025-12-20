Franco Colapinto, ilusionado con el 2026: “Estamos yendo en la dirección correcta”

Franco Colapinto se encuentra en Argentina para pasar las fiestas junto a su familia y participar el próximo lunes de la gala de los Premios Olimpia, donde será una de las grandes figuras del deporte nacional. El joven piloto de Pilar cerrará así un 2025 inolvidable, en el que debutó como titular en la Fórmula 1 y comenzó su vínculo con Alpine, la escudería francesa que apostó por su talento.

“El año fue muy intenso, estuve nada más que 30 días en mi casa”, confesó Colapinto al repasar el esfuerzo físico y mental que implicó su primera temporada completa en la Máxima.

La escudería Alpine ya trabaja de lleno en el desarrollo del auto para 2026, una temporada marcada por el nuevo reglamento técnico que transformará el mundo de la F1. “Estoy con el simulador, trabajando mucho con el equipo. Hay muchos cambios en la estructura de la escudería y son todos positivos. Mejoramos respecto a este año y eso ya es importante”, explicó Colapinto durante un evento realizado en Renault Argentina.

Las expectativas son altas, pero el argentino mantiene la calma. “No sabemos dónde están parados los demás, pero nosotros dimos pasos importantes hacia adelante”, indicó. Y sobre el auto que se viene, adelantó: “Tiene mucha menos carga, hay una parte eléctrica muy grande. En el simulador se siente mejor, pero habrá que ver en la pista cómo se adapta”.

El objetivo para 2026 es claro: ser competitivos y pelear por los puntos. “Si lo logramos, va a ser un año muy positivo para nosotros”, concluyó.

Colapinto forma parte de la camada de pilotos que representan el futuro del automovilismo argentino a nivel internacional. Y mientras se prepara para lo que viene, ya es un nombre que genera orgullo y esperanza entre los fanáticos del deporte motor.