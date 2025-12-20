Carolina Losada defendió la reforma laboral y acusó a los gremios de “infundir miedo”

La senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada, respaldó con firmeza la reforma laboral propuesta por el Gobierno y apuntó contra los sectores que —según denunció— “buscaron infundir temor en la sociedad”, tergiversando el espíritu de la norma.

En diálogo con Radio Rivadavia, Losada remarcó que el objetivo de la ley es dar seguridad jurídica a un sistema que ya funciona de hecho en muchas empresas, y aseguró que lo que se busca es consenso, libertad de negociación y reglas claras.

“Se ocuparon de generar miedo y de subestimar a la gente”, lanzó la senadora, al referirse a quienes cuestionan la iniciativa bajo el argumento de un supuesto retroceso en los derechos laborales.

Losada explicó que el proyecto simplemente busca legalizar herramientas como el banco de horas, y negó que la reforma implique precarización laboral. “No implica que pierdan las horas extras ni que te hagan trabajar 18 horas por día. Eso lo dijeron para meter miedo, decían que íbamos a ser esclavos”, afirmó.

Otro punto que destacó fue el impacto positivo que, según ella, la ley tendría sobre las pymes, a las que busca resguardar frente a la “industria del juicio”. “No puede ser que no haya certeza a la hora de calcular una indemnización y que eso quede al libre albedrío de los juzgados de turno”, advirtió, apuntando contra la discrecionalidad judicial.

La legisladora subrayó que el nuevo régimen mantendría el esquema de un mes por año trabajado, pero sin los adicionales que —dijo— volvían los montos “impagables” para muchos empleadores.

En el cierre, Losada enfatizó que la clave de la ley es fortalecer el diálogo entre trabajadores y empleadores y llevar previsibilidad al mercado laboral. “La última palabra la tiene la negociación, no la imposición”, sostuvo, y criticó la “falta de empatía” de algunos sectores gremiales que, a su entender, se oponen al cambio por intereses políticos.